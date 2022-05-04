【開箱】《蝙蝠俠》 暗黑超級英雄的恐懼和希望

風格較為寫實

《蝙蝠俠》3月4日在美國開畫，香港受第五波新冠疫情影響，延至4月27日上映，至今全球票房收逾7.64億美元（約60億港元），影評網站「爛番茄」的觀眾好感度達87%，可謂叫好叫座，難怪不少網民把此片跟基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導「神作」、已故男星希夫烈達（Heath Ledger）憑奸角「小丑」獲頒金像男配角的《蝙蝠俠—黑夜之神》相提並論。

跟《正義聯盟》賓艾費力（Ben Affleck）扮演英雄遲暮的蝙蝠俠不同，羅拔柏迪臣在《蝙蝠俠》只是出道短短兩年、仍抱着一腔怒火和熱誠肅清罪惡的年輕「孤狼」。片中的他沒有超能力，也沒有高科技武器，總是赤手空拳對付敵人，風格較為寫實，貼近DC影集《葛咸城》，反而令看厭浮誇電腦特技的觀眾耳目一新。

與其說《蝙蝠俠》是超級英雄片，其實更像一齣警匪鬥智鬥力的偵探電影。今集奸角是《怪獸與牠們的產地》哥連費路（Colin Farrell）扮演「企鵝」，和《陽光小小姐》保羅丹奴（Paul Dano）飾演的「謎語人」，前者是包庇貪官污吏和犯罪集團的夜店老闆，戲分相對較少，旨在擾亂真相；謎語人才是導致葛咸城陷入恐慌的真兇，每次殺人之後，他都留下線索，把蝙蝠俠與《西部世界》男星謝菲韋特（Jeffrey Wright）扮演的「哥頓警長」耍得團團轉，最後才跌落他精心設計的終極陷阱，並把葛咸城變成無間地獄。

《蝙蝠俠》主旨是「恐懼與希望」，對於羅拔柏迪臣飾演的布斯韋恩（蝙蝠俠真身）來說，自幼父母雙亡是恐懼源頭，長大後以暴易暴，以為是克服恐懼的手段，其實只會墮落更加恐懼的漩渦。謎語人早已摸透蝙蝠俠的心理弱點，一步一步把他推下深淵，幸得哥頓警長和「貓女」在旁扶持和鼓勵，為他帶來成長的機遇，以及繼續維持和平的希望。電影對此主題描寫深入，絕非某些超級英雄打怪獸然後散場的商業劣作可以媲美。

感情戲見心思

戲中蝙蝠俠跟「貓女」素兒卡維斯（Zoe Kravitz）的感情戲舖排亦見心思，前者一心儆惡，後者專注復仇，因有共同敵人而攜手合作，由互相懷疑到互生情愫，關係始終曖昧。直至貓女為友雪恨，總算了結心事，打算離開葛咸城，繼續浪蕩江湖，於是婉轉試探蝙蝠俠心意，可惜他的「心」已跟葛咸城連繫，難言一走了之，只好陪她並肩走一段路，享受短暫的和平與寧靜，最終在分岔路口各散東西，全段戲沒多餘對白，只有愛與無奈，蝙蝠俠透過電單車倒後鏡看着貓女漸行漸遠，更是神來之筆，令人黯然。

上月在拉斯維加斯舉行的CinemaCon影視博覽，華納宣布原班人馬開拍《蝙蝠俠2》，預計今集遭刪掉戲分的《永恆族》巴利基奧漢（Barry Keoghan）扮演「小丑」，續集將會擔正。刪減片段講述蝙蝠俠為了推測謎語人大鬧葛咸城的動機，決定到阿卡漢監獄跟小丑面談，希望透過後者的瘋狂思考方式，從而獲得啟發。鏡頭可見小丑雙手甚至面容滿是疤痕，狀甚可怖，他跟蝙蝠俠說：「謎語人可能是你的粉絲？或許你們早有私怨？他的目標其實是你而非葛咸城？」最後蝙蝠俠在對方的嘲笑聲中離開。不難估計，《蝙蝠俠》片尾提到謎語人被捕後，被囚禁在隔籬牢房並跟他聊得投契的正是小丑吧。

另外，曾在DC影集《悍將聯盟》扮演蝙蝠俠助手「羅賓」的積萊寇高（Jay Lycurgo）也有客串《蝙蝠俠》，正是電影開首一班流氓在火車站欺凌亞裔乘客期間，半邊臉化了小丑妝的嘍囉。他似被迫參與罪行，後來更出言提醒蝙蝠俠小心冷槍，證明良知未泯，因此獲蝙蝠俠放生，亦為續集兩人重聚埋下伏筆。