Met Gala卡拉脫衣現金身 楊紫瓊綠衣減齡 Kim減16磅著夢露賀壽裙成焦點

Met Gala今年由「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和太太碧琪麗芙莉（Blake Lively），以及《夢想期限tick, tick... BOOM!》導演連曼路米蘭達（Lin-Manuel Miranda）和《保衛奇俠》雷珍娜京（Regina King）擔任主持，《無間道風雲》馬田史高西斯（Martin Scorsese）、《浪跡天地》趙婷、《迷失東京》蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）等9名導演則在服裝展覽上提供意見。

鄭浩妍谷愛凌現身

據報今年Met Gala的主題為「鍍金魅力」，獲邀出席的歌手、演員及運動員花盡心思在不同造型。其中不少亞裔名人現身撐場，冬奧中國隊自由式滑雪新星谷愛凌，以Louis Vuitton大使身分亮相，同場還有《魷魚遊戲》鄭浩妍、《我的超豪男友》陳靜、亨利高定（Henry Golding）及其來自台灣的混血模特兒太太羅英愛（Liv Lo）、《尚氣與十環幫傳奇》奧卡菲娜（Awkwafina）及韓團NCT成員Johnny等。楊紫瓊主演的新片《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）在美國上映逾月，依然在十大票房榜第5位，累收3549萬美元，成績不錯。穿著Prabal Gurung有長長裙襬的綠色晚裝現身，楊紫瓊看來精神奕奕，達到減齡效果。

史上最貴裙子

另一方面，《星際特工：千星之城》英國女星卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）穿著紅色Dior套裝到場，看似密實，但當脫去外套，原來內裏真空，只遮蓋了重要部位，並以金粉塗滿上半身，被指似足少林寺十八銅人。

美媒另一焦點落在《卡戴珊家族》女星Kim Kardashian身上，跟《周六夜現場》諧星男友Pete Davidson結伴現身的Kim，以性感女神瑪麗蓮夢露造型到場。Kim身穿的貼身吊帶裙，據報是夢露1962年在時任美國總統甘迺迪的45歲壽宴上所穿著，並獻唱了「生日快樂，總統先生」，已成經典。夢露這襲賀壽裙由法裔Jean Louis設計，貼身露背剪裁，盡顯夢露玲瓏浮凸的身形，裙子鑲有超過6000顆水晶，更閃閃生光，當年夢露在台上脫去白色外套露出看似透視的晚裝，引起一陣騷動。據悉她當時以1440美元買下此裙，1999年佳士得以超過100萬美元拍賣出售，2016年經另一拍賣行Julien，信不信由你博物館再以480萬美元投得，被譽為史上最昂貴的裙子。當構思應以怎樣的打扮出席Met Gala時，Kim即想到夢露這賀壽裙，認為能代表美國的一段歷史。她跟Julien拍賣行相熟，後者為她搭路向博物館借裙，結果一拍即合。

不過過程也不是一帆風順；該裙價值不菲，Kim與瑪麗蓮夢露的身形也未必一樣，即使不合身也絕對不能修改。Kim接受《Vogue》雜誌訪問時表示，第一次試的是複製品，先看身形是否脗合，第二次才送來原裝試身，「裙子由保安運送來，我經常以為夢露必定極曲線玲瓏，幻想自己比她某部分可能較細小，結果穿不下，當時真的想哭，因為完全不許修改」。當時距離出席Met Gala僅數月，Kim只有兩個選擇：瘦身或找其他服裝代替，但她下定決心非夢露裙不穿，於是狠心遵從極嚴謹的減肥計劃，在3周內減去16磅，當最後試身可穿下，她即熱淚盈眶。為了配合夢露造型，Kim把頭髮染成白金色；由於該裙充滿歷史意義及價值不菲，所以Kim出席Met Gala時亦小心翼翼，可說步步驚心。