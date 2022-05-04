李幸倪不知江海迦約滿轉會 吳若希稱公司改名「換血」無影響

從沒跟AGA惡鬥

對於同公司的江海迦（AGA）傳快將約滿環球轉投華納，Gin表示不知情，「近來抗疫，很少跟其他人聯絡、見面，過幾天聚會會見AGA，到時找她再傾」。Gin稱入行8年，之前已跟公司續約。談到AGA離巢環球，以後會減少她與對方競爭的新聞，Gin笑說：「大家講而已，我們哪有鬥，各有各做。若AGA有離開的想法，相信是深思熟慮的，我都希望她有好發展。」

吳若希盼新劇早日播出

吳若希兩個幾月沒回公司，沒想到所屬的星夢娛樂已改名TVB Music Group，感覺變動好大，「所有人都不同了，『大換血』，之前轉了老闆，然後又轉了同事，新上級更有前寶麗金高層陳汝雄，不過未見過面，我適應到的，不會覺得很難磨合，工作上沒大分別」。她將會推出單曲和劇集歌，期待有份演出的劇集《旁觀者》推出，並說：「見到《金宵大廈2》好反應，我剛跟這名監製合作完，《旁觀者》拍出網劇感覺，所以很期待。」

吳若希談到新歌《慢鏡》內容講述控制不到的變化，自覺入行12年，當下的心態最好，面對一切隨遇而安。問她最壞是什麼時候？她說：「剛開始受關注的時候，有傳媒、狗仔隊跟蹤，現在我踢拖出九龍城都無問題，發哥（周潤發）都是這樣。」又透露留家抗疫與子女感情增進不少，女兒透露期待在電視上見到媽媽唱歌，她笑說：「所以我返工心情不再似送殯一樣差。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳