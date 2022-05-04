離巢1日即返新工 Do姐提攜拍住開咪 余德丞緊張𦧲脷 自評表現不合格

記者：鍾一虹

Dickson做完節目離開直播室，大呼救命及好緊張，「今（前）日是我第一日開咪，平時我真的口水多過浪花，但去到《口水多過浪花》一滴口水都沒有，因為好緊張，驚講錯說話，所以做節目和平時跟人吹水完全是兩回事」。

在節目主要負責講聽眾來信的Dickson，自覺太多顧慮，做得不太好，有待改善，他說：「我好擔心自己畀的意見不對，沒有充分代入他（讀者）的角色，所以不敢畀意見。其實應該先講出我的想法，雖然對方未必跟我這樣想，希望會有改善，下星期一這個環節『鄭大仙』，會給多些意見，我發誓。」

曾應徵商台 因失誤無回音

Dickson知道對於他做DJ，有人會感奇怪，但其實2011年大學畢業，未加入無綫前，他已應徵商台PA（節目編導），可惜因失誤，無緣入商台。他說：「當年我犯了個超級大的錯誤，send email過去，發現我串錯人的姓氏，對方是郭先生Mr.Kwok，但我串錯Kowk，難怪冇回音。不過我好好彩，多謝商台和Do姐，隔了11年，讓我可以在大氣電波開咪，我會繼續努力。」

首日開咪的Dickson獲Do姐、余迪偉和傑朱送上蛋糕歡迎加盟，森美留言歡迎他加入商台，和Dickson一齊拍劇集《青春不要臉》的好兄弟丁子朗留了加油表情圖案。

兼任YouTuber 一腳踢

Dickson昨日接受《明報》訪問，表示能加入商台做客席主持好開心，「第一日開咪，正如我條片入面所講，好緊張，初初以為自己表現ok，後來重溫節目，覺得真係唔掂，講嘢太快、又𦧲脷，表現好緊張，幫自己打分，第一日表現不合格」。

除了自我檢討，Dickson有向母親徵詢意見，昨日第二天開咪前，再接納前輩Do姐、余迪偉和傑朱的意見，改善不足，他說：「多謝3名前輩給我寶貴意見，第二日表現輕鬆一點，沒有那麼緊張，比第一日好，希望繼續進步。」

除了電台節目工作，Dickson還兼顧個人網上頻道節目，「我知道做YouTuber經常要即時拍片、剪片，昨日嘗試自己做，原來比想像中困難好多，時間好趕，加上我一腳踢，覺得好大挑戰，要再努力一點」。