王智德對動物有愛心 感動「浪浪送行者」

隨後他們又接到通知，在一條河有死去數日、屍身浸到發脹及傳出惡臭的狗。義工阿峰建議Alton不要跟着去搬屍體，但他主動往幫忙，處理狗屍時，他要克服怕污糟的心理障礙，並為牠「冲涼」。他又隨義工到寵物善終服務公司，為「浪浪」火化，送牠們最後一程。網民感動，大讚Alton好有愛心。

Alton對不幸往生「浪浪」的愛不單在鏡頭前，節目後義工阿峰公開一段完成拍攝後的短片，見Alton在馬路中間守住一隻被的士撞死的狗。原來當晚他們拍攝完離開後，阿峰突然收到ViuTV團隊電話求助，他們在路上遇到被車撞死的狗。避免其他車再輾過狗屍體，團隊停車擋路。阿峰到場後，Alton第一時間拿需要的裝備上前幫忙，並不是為拍攝而做。阿峰說：「想再同Alton講一次，好榮幸你參與咗一日送行者工作，希望無嚇親你。」

娛樂組