MIRROR大爆拍MV濕身玩到癲 Anson Lo手指變肥被戒指卡住急入院

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

MIRROR為新歌《Innerspace》宣傳，隊長楊樂文（Lokman）稱歌曲描寫人體的內部宇宙。為了演繹上更顯爆炸力，全隊成員花了不少心機排練舞蹈。AK說：「上次跳《Reflection》需要很大體能，今次則是技巧上難度高，因為加入很多舞步和手勢，令畫面更豐富，大家都跳得開心，很滿意效果。」

Jeremy全身濕晒被迫飲池水

談到十二子在水池拍MV鬧出不少笑料。Jeremy呻被迫飲了不少池水，「我企在邱士縉（Stanley）後面很慘，他用腳大力踩水，濺到我全身濕晒，要捱住凍拍，但他望住我笑得很開心」。Stanley鬼馬說：「拍完一個鏡頭，轉身見到Jeremy在滴水，好似周星馳電影裏的情節！我叫他放心，水花會一次比一次大。」王智德（Alton）表示是左邊濕身受害人，並趁機抽出兇手，「呂爵安（Edan）在拍攝的尾段時，濺濕我和Jeremy，無仇報！」Edan表示當時無人倖免，見到身旁的姜濤全身濕，也不禁爆笑。姜濤說：「Edan望住我笑，我都不知發生什麼事。」

AK笑言與陳卓賢（Ian）、Lokman是低層代表，遭柳應廷（Jer）飛剷入鏡時衝起的水花弄濕全身，他說：「個感覺好似滑浪」。Jer反稱濕身是被Jeremy所累，「總之大家玩得好開心，好似去了沙灘嬉水」。Stanley提到多名成員穿長袖衫，但AK獲安排穿雞翼袖，見對方袖下入水，場面惹笑。

Anson Lo：再惡化要消防員打救

Anson Lo在MV拍攝中途入院治療，他最初支吾以對，其他成員笑他爆甲、骨折，最後採納經理人黃慧君（花姐）建議，由Anson Lo親自打開真相，以免惹不必要揣測。

Anson Lo說：「其實很小事，好無聊，話說我最近肥了，連手指都變肥，右手無名指被戒指卡住除不了，而且愈谷愈腫，變成粒波子那麼大，我很擔心，立即致電醫生徵詢意見，醫生說若不盡快處理，再惡化就要召消防員才幫到我，所以急急去醫院。」

AK：下首團歌6月面世

隊中多名成員忙於推出個人新歌，AK表示今年還計劃推出兩三首團歌，下一首暫定6月面世，「我們有多首快歌，相信為7月紅館騷排舞會好辛苦，因所有歌要重新編排，應付四面台演出」。AK推舉Jeremy為紅館騷做「肌肉擔當」。Lokman說：「舞台好大，操大隻著衫更靚！」

廣告接不停 姜濤紓壓有妙法

MIRROR除了忙於宣傳新歌及籌備演唱會，成員也不停接廣告，昨日多名成員釋出不同的廣告照，其中Lokman、Anson Lo及Edan分別為兩個鑽飾品牌拍廣告，Anson Lo為牙膏品牌拍攝的照片及廣告花絮亦曝光。姜濤再次接拍銀行廣告，他表示一直努力在工作與健康之間找平衡點，就算拍劇令作息不定時，他仍會抽空打籃球，提醒自己多喝水，並把握機會親自下廚，「這些習慣已經維持了一段時間，亦初見成效，除了覺得比較精神外，同時也可以紓緩壓力」。

化妝：Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：CHIC Private i SALON

服裝：Joyce、Mr Porter、Lane Crawford、Sacai、Sandro

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