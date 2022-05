【開箱】《非常巨星揀老公》 社交平台新世代的《摘星奇緣》

樂壇天后戀失婚老師

《非常巨星揀老公》由拍過《新寡瘋狂日記》及《摩登家庭》等美劇的姬歌露(Kat Coiro)執導,根據同名漫畫小說改編,講述珍妮花露柏絲扮演的Kat是樂壇天后,原定在音樂會跟拉丁音樂巨星Bastian在演唱會上演結婚戲碼,怎料上台前一刻發現新聞鋪天蓋地報道Bastian跟她的助手偷情,而且圖文並茂。已穿著婚紗的Kat如常上台,但改變嫁給Bastian的心意,與台下陰差陽錯拿着「嫁給我」粉絲紙牌的失婚數學老師Charlie(奧雲韋遜飾)對望一眼後,宣布嫁給對方,兩人展開一段顛覆想像的戀情,來自完全不同生活及工作背景的Kat與Charlie,能否一起走下去?

平凡男人與天王巨星相戀的故事,《非常巨星揀老公》難言新意,單是23年前的《摘星奇緣》(Notting Hill)已是十分難超越的在前珠玉。後者由《連鎖導火線》羅渣米素(Roger Michell)執導,《真的戀愛了》李察寇蒂斯(Richard Curtis)編劇,《風月俏佳人》茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)伙拍《4個婚禮一個葬禮》曉格蘭特(Hugh Grant)主演,講述茱莉亞飾演的Anna是荷李活著名女星,到倫敦拍戲期間,與曉格蘭特扮演的諾丁山旅遊書店老闆Will一見鍾情,由假裝採訪到相約Anna到其胞妹的生日派對,感情慢慢增進,卻在Anna的男友突然到訪後,雙方交往被迫終止。之後半年為了排遣他的單思愁緒,好友紛紛安排相睇,心有所屬的他,都顯得沒精打采。某天爆出醜聞的Anna,為避開狗仔隊追訪,再訪Will家。兩人足不出戶,深入了解彼此的興趣和價值觀,但當Will室友Spike泄露Anna行蹤後再次鬧翻。度過寒暑之後,Anna重返倫敦拍攝新片,Will到片場探班,無意中偷聽到Anna跟另一演員否認跟他的關係,Will難過的離去。翌日Anna拿着一幅畫作到書店找Will示愛,希望重修舊好,Will會答應還是拒絕?

李察寇蒂斯擅寫愛情喜劇,《摘星奇緣》除了巨星與凡人的階級差異所製造的戲劇衝突外,很多細節都悉心鋪排,而且首尾呼應,增添不同層次。譬如兩人相處時聊到的Henry James小說、Marc Chagall的畫作《La Mariée》,都成為他倆感情推進的關鍵;前者成為Anna接拍新片並重返倫敦的原因,後者則是她送贈Will的大禮,並令他後來恍然大悟。Will和一衆好友的相處及感情,也給活在演藝圈太久的Anna,重新憧憬歲月靜好。兩人夜訪小社區,在長木椅看到的字句,撼動了Anna在星光背後對家庭生活的嚮往。當狗仔隊臨門,Anna怒不可遏,Will企圖安慰她那不過是一天的新聞,明日將成廢紙,Anna隨即教訓他,稱報紙會存檔,以後有關她的任何事,這檔案都會重新翻炒一次。

歌曲悅耳 無助劇情

相隔23年,《非常巨星揀老公》的巨星Kat同樣被狗仔隊包圍,片中卻突顯了現今社交平台的重要位置。觀衆手機不離手,總是按讚及評論外,Kat也無時無刻面對攝影機,早上冷榨果汁要自拍,到學校探訪、收到衣服珠寶……幾乎大部分生活都在鏡頭下度過,並上傳到不同的社交平台,like and share,成為了巨星的重心,不會看到Kat如Anna般,會翻小說,會跟Will談Marc Chagall畫筆下的涵義。

另外,編劇安排了Charlie是單親爸爸,有一個數學天才卻出外比賽會膽怯的女兒Lou,Kat利用自己面對觀衆也會發台瘟的解決方法來開導Lou,是否太過表面和簡單?Charlie要求習慣大班工作人員服侍的Kat,嘗試獨自處理大小問題,也是脫離現實的。她後來臨時要機票到芝加哥支持Lou參加數學比賽,最後不也是經理人Colin出來打救?Kat是樂壇天后,片中少不了珍妮花露柏絲的歌曲,包括為Charlie創作的《On My Way》。不是不悅耳,但遠不如《摘星奇緣》中Elvis Costello重新演繹Charles Aznavour的《She》來得配合畫面,以及同樣是舊歌翻唱的Ronan Keating《When You Say Nothing at All》,溫馨動人。據聞當年《摘》片上映後,《She》一度成為婚禮熱門歌曲,受歡迎程度可見一斑。

上映日期:4月28日