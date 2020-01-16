《奇異博士2》片段外泄 《神奇4俠》回歸Marvel宇宙 尊卡辛斯基「神奇先生」造型曝光

Marvel電影一向做足保密工夫，演員拍戲前亦要簽訂保密協議，防止角色或劇情外泄，觀眾只可透過片商發放預告片，從中推敲故事走向，例如《奇異博士2》最新預告片段可見，有人坐着黃色懸浮輪椅現身，暗示「X教授」正式在Marvel電影宇宙（MCU）登場；亦有人拿着「美國隊長」的盾牌，卻換上英國米字旗圖案，跟Marvel動畫《無限可能：假如…？》出現過的「卡特隊長」造型如出一轍。

《奇異博士2》公映前夕，可能比所有預告片加起來還要震撼的劇透，藉着網上瘋傳的神秘片段爆發，一直只聞樓梯響的《神奇4俠》率先透過《奇異博士2》回歸MCU，《無聲絕境》男星尊卡辛斯基穿著「神奇先生」的招標藍黑色戰衣登場，而站在他身旁的正是在《美國隊長》飾演卡特探員的女星希莉艾維（Hayley Atwell），手持神盾化身真人版「卡特隊長」亮相。另外，曾在Marvel劇集《異人族》扮演超級英雄「黑蝠王」的安生蒙特（Anson Mount），以及穿著黑色制服的美國隊長亦並肩而立。這個超強陣容，正是《被奪走的12年》男星哲維迪依祖科（Chiwetel Ejiofor）飾演的奇異博士宿敵「莫度男爵」曾在預告片提及的「光明會」部分骨幹成員。

有趣的是，黑人女星拉莎娜連治（Lashana Lynch）曾在《Marvel隊長》扮演同名主角貝兒娜森（Brie Larson）的好友，但在外泄片段中，她卻變成多元宇宙的另一版本Marvel隊長，實在令影迷大開眼界。事實上，哲維迪依祖科去年受訪已暗示尊卡辛斯基有望加盟《奇異博士2》，只是從未有人能夠證實消息真偽。

占士根批評泄露影片差勁

究竟《奇異博士2》外泄片段孰真孰假？Marvel電影公司及此片導演森雷米（Sam Raimi）暫時未有回應，反而最近忙於拍攝《銀河守護隊》第三集的導演占士根（James Gunn），得悉《奇異博士2》外泄事件後，立即透過社交媒體批評：「誰泄露了影片？很差勁！」