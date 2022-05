《奇異博士2》片段外泄 《神奇4俠》回歸Marvel宇宙 尊卡辛斯基「神奇先生」造型曝光

【明報專訊】Marvel超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)明日(4日)在港開畫,美國本周五公映,疑似新片絕密內容昨日提早外泄,《無聲絕境》導演兼主角尊卡辛斯基(John Krasinski)扮演《神奇4俠》角色神奇先生(Mister Fantastic)的畫面,迅即在網絡瘋傳,令他繼《變種特攻》飾演「X教授」的柏德烈史超域(Patrick Stewart)後,成為《奇異博士2》另一驚喜串星。