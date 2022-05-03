新劇一人分飾兩角傷腦細胞 馬德鐘思緒混亂 靠安眠藥入睡

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

馬德鐘昨日到港台接受訪問，節目內由觀眾票選最喜歡他飾演過的電視角色。馬德鐘表示在演戲生涯中暫時最愛角色是《衝上雲霄》機師凌雲志，以為觀眾心目中最喜歡他演《飛虎》，沒想到觀眾票選結果是《跳躍生命線》的麥在田，他笑說：「難怪憑這部劇攞視帝，是有原因的。」

休息少 拍到失憶

談到主演新劇《雙生陌生人》昨天（2日）首播，馬德鐘稱要一人分飾兩角挑戰大，「每日要應付很多不同場口，所以休息時間我就坐低不出聲，要搞清思緒，因為我很錯亂，又要保持清醒，不單止傷害腦細胞，休息時間又少，直情失了憶，忘記拍過什麼，直至重溫映片才有印象」。

馬德鐘透露拍劇期間，很多事物堆積腦海，收工後又要分配時間睇劇本和睡眠，試過出現思緒失衡情况，要服食安眠藥才能入睡。問到會否被嚇怕，不敢再接一人分演多角劇集？他說：「又不會，《鳳凰四重奏》都試過一人分演四角，四個角色分時段出現就無問題。」他稱《雙》劇很有趣，希望觀眾支持，順道看剪接和拍攝功力，有沒有穿崩。

湯洛雯尋撞樣情人

《雙》劇講述由馬德鐘飾演的高收成，某天發現深愛的前度俞風（湯洛雯飾）在「撞樣網站」尋找跟他撞樣的人；跟高收成長得像孖生兄弟的巫祺男（馬德鐘分飾），捲入了高收成與俞風的「18年愛的漩渦」中。

高收成為修補當年愛的遺憾，要求跟巫祺男互換身分，但陰差陽錯，二人不時要互扮對方，導致笑話連連。馬德鐘笑稱嚴格來說要一人分飾四角，承認很混亂，「對調了身分還要扮回自己，所以拍攝時經常要搞清楚有冇錯、有冇甩漏，演出來觀眾是否接收與清晰等，思緒真的好亂」。

感激替身做無臉英雄

馬德鐘經常要跟自己演對手戲，直認對台前幕後均是挑戰，「我兩個角色很多同場，有很多身體接觸，所以要用比平時多3倍時間拍一個場口，還要牽涉拍攝及轉妝」。他十分感激替身袁鎮業的付出，「他是無臉英雄，性格真的很好，份人沒所謂，照樣很投入去演這個角色。我設計角色時，是想巫祺男瘦一點的，剛巧袁鎮業又比我瘦，我瘦番啲大家會似些」。

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