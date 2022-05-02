【開箱】《邁向未來的倒數10秒》 木村拓哉擂台尋人生目標

拳擊社學生各有故事

《邁向未來的倒數10秒》由《律政英雄》福田靖編劇，《全裸監督》河合勇人執導。講述桐澤祥吾（木村拓哉飾）曾在高中拳擊賽獲四連冠，並保送入大學，成為重點培訓的拳擊手，以代表日本參加奧運會為目標，可惜他被對手打傷眼部，視網膜脫落，被迫退出擂台。桐澤在妻子（波瑠飾）鼓勵下成為教師，不久後妻子患乳癌離世，桐澤再次跌入人生谷底。他在妻子最喜歡的串燒店打工，並儲夠資金成為串燒店老闆，卻遇上新冠肺炎疫情，串燒店倒閉。連番打擊讓桐澤喪失人生希望，兼職做薄餅外賣速遞員。在好友甲斐誠一郎（安田顯飾）及恩師蘆屋賢三（柄本明飾）的鼓勵及安排下，桐澤成為母校松葉台高中拳擊部教練，兼任代課老師。當協助感到困惑的學生時，他也不知不覺在改變，繼續邁向新的未來。

木村拓哉向來有收視保證，可是《邁向未來的倒數10秒》首播收視僅11.8%，成為他入行30年來最低開播成績。木村扮演過氣拳擊手，看似新鮮，但滄桑潦倒，與前作《摘星廚神》及《BG~貼身保鑣》遇上人生低谷的角色頗相似，只是轉了職業而已。不過木村今次刻意減退「光環」，將焦點放在拳擊會學生身上，木村則扮演輔助角色，利用拳擊改變學生未來，跟其《教場》系列，又屬同一模式。另外，此劇以拳擊為中心，至今播出3集，木村最多只有打沙包的鏡頭，若以為他會一展身手的觀衆大概會失望。

拳擊學會幾名學生「主角」各有不同背景與故事；會長伊庭海斗（高橋海人飾）是高三高材生，篤定考上名校東京大學，充滿熱誠的他，一直努力守護險被廢除的拳擊學會。首集伊庭海斗為了吸納新學員，強迫桐澤與他對賽，結果被桐澤打傷，拳擊社陷入解散危機。唯一女學員水野明里（山田杏奈飾）與母親遭繼父家暴，為了保護媽媽，加入拳擊學會心急學武。西條桃介（村上虹郎飾）是從大阪轉校的高一生，拳擊實力無可挑剔，但因此自負，經常製造麻煩。玉乃井龍也（坂東龍汰飾）曾習空手道，校內沒此學會，加上暗戀拳擊社經理西山愛（吉柳咲良飾），只好加入拳擊社。友部陸（佐久本寶飾）原本是文藝社學員，自小沒運動天分，在社內實力最弱。

與內田有紀敵對有戲味

目前播了3集，暫時只講到兩名學生的故事。其中水野明里的部分圍繞日劇常見的家暴橋段，桐澤拯救她的方法尚算特別。為了阻止水野明里繼父騷擾兩母女，桐澤提出跟繼父「鬥不幸」。兩男在擂台分三回合比賽，輪流說出人生不幸事，由水野明里裁決誰較不幸，並向輸掉的一方出拳。桐澤自爆人生挫折，繼父每局皆輸，遭水野連環出拳擊中要害，終承諾不再騷擾水野母女。其間桐澤說：「每當人生有點起色時，便會再因某些事情而陷入谷底，但總要繼續向前行，才找到活下去的理由。」桐澤這番話，解開了繼父心結，卻與桐澤角色似乎有點矛盾，如此思想正面，又怎會喪失生存希望？最多只是失去人生方向吧。

另外，《月之戀人》滿島光飾演女教師折原葵，這單親媽媽育有一名8歲兒子，被迫兼任拳擊部顧問。她完全沒相關知識，因討厭做自己不熟悉的事，所以努力學習有關拳擊的種種知識，漸漸產生興趣，還感受到學生的熱誠，開始認真看待拳擊社。滿島光首3集只是輔助木村，有時甚至給人「麻煩女主角」感覺，只懂反對木村「傷害」學生，或做出驚訝反應，沒能帶動劇情。扮演校長大場麻琴的內田有紀，角色更搶眼。大場麻琴是桐澤恩師蘆屋賢三的女兒，年輕時曾是拳擊社經理，跟桐澤是舊相識。如今為了把松葉台高中打造成日本第一學府，欲解散拳擊社，與桐澤形成敵對關係，兩人的鬥戲場面，也拍得緊湊。