尊尼狄普控誹謗 互揭瘡疤損形象 安柏被指《水行俠2》戲分減

尊尼狄普控告英國《太陽報》誹謗他「打老婆」官司落敗後，繼失去《魔盜王6》的角色，再被《怪獸與鄧不利多的秘密》易角，改由《新鐵金剛智破皇家賭場》麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）代替他演出。尊尼其後入稟美國法院控前妻安柏赫特（Amber Heard）在《華盛頓郵報》撰寫有關性暴力及家暴的文章誹謗，案件上月11日開審，連日來雙方互揭瘡疤，尊尼出動胞姐、臨牀心理學家、洛杉磯警員及前保鑣等作供，力證自己從沒施暴，並釋出錄音檔案，當中安柏赫特自言情緒有時會失控，並承認打過尊尼狄普，形象因此受損。

逾278萬人聯署反對演出

一直有粉絲支持尊尼狄普，並到請願網站聯署，要求電影公司在《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）刪除安柏赫特扮演水行俠老婆梅拉的角色，該片預計明年3月上映，截至昨日傍晚，已累計超過278萬人聯署，距離300萬個簽名的目標不遠。雖然華納電影對此還未表態，但據電影記者及YouTuber蘭杜夫引述消息表示，安柏的角色雖然沒被取消，卻刪剩不足10分鐘戲分，跟上集擔重戲可說天淵之別。

《水行俠2》由《詭屋驚凶實錄》溫子仁（James Wan）執導，積遜莫瑪（Jason Momoa）扮演水行俠，威廉達福（Willem Dafoe）、柏德烈韋遜（Patrick Wilson）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）等亦有份演出。上集全球大收11.4億美元，成績斐然。續集去年6月在倫敦開鏡，今年1月在加州煞科，預計明年3月中開畫。根據美國娛樂網站TMZ的分析，蘭杜夫的消息並非不可信，《水行俠2》1月殺青時，導演溫子仁曾在社交網上傳與男主角積遜莫瑪及演反派的柏德烈韋遜合照，卻不見安柏赫特蹤影。積遜出席《水》片的相關宣傳活動，不是單獨上陣，就是跟柏德烈搭檔，片中演他老婆的安柏卻芳蹤杳然。