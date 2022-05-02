母被指跪求點燈續命 禁澄清耿耿於懷4年 余德丞約滿無綫宣布外闖

娛樂組

余德丞（Dickson）2018年8月踢足球時因心臟問題昏迷入院，情况一度危殆，之後逐漸好轉，留醫約一個月後出院。他康復後繼續演藝工作，拍綜藝節目又主持奧運節目，亦有參演劇集，早前在劇集《青春不要臉》更擔正男主角。Dickson前晚拍片宣布已離巢，片中他拿着紙箱在無綫將軍澳電視城笑言，「估唔到現實生活中都有執包袱的時候，原來要用紙箱」。他執拾儲物櫃時稱，勾起好多回憶有點傷感，但說舊的不去，新的不來。

稱公司認為不回應最好

Dickson之後拍新工作照，談到入行8年沒有代表作。他說2014年5月正式簽約，嘗試很多不同類型工作，一直盡心盡力，其中《青春不要臉》是誠意之作，稱這8年沒白過。當談到有無後悔的事，他認為選擇行這條路就要承擔，唯獨有件事令他耿耿於懷，「當年有個人出來說我母親跪求了他很久，所以他決定為我免費點燈續命。首先，我和母親不認識這個人，我們認識的人當中也沒人曾嘗試接觸這個人。當年我看到這新聞後很想站出來，但公司認為最好的回應就是不回應，由它過去，最後我只說了『多謝關心，我沒有回應』」。翻查資料，當時有報道指余媽媽求富豪名人御用風水師俞志麟為Dickson點七星燈續命，Dickson被傳媒問及時亦說：「多謝關心，我沒有回應。」

續命感激急救護士及醫療團隊

余德丞直言至今也不明白為何要當沒事發生，「對就對，錯就錯，如果有我便承認。現在我這樣回應，會導致很多揣測。有沒有想過影響會延伸至數年後，別人也根深柢固地相信，永遠想起我就會想起這件事。我做這一行不緊要，食得鹹魚抵得渴，但別人會如何看我母親？無形中傷害了一個不是這行業的人。但我無做過任何事去修補，很多人至今也覺得我依然能坐在這裏，是因為媽媽為我點燈續命。其實我要多謝當日同隊幫我急救的護士，以及醫院的醫療團隊，這才是重點」。

樂易玲自言理解 公司覺可惜

余德丞昨日回覆《明報》表示，今年4月底約滿無綫，「其實這個都不是突然之間做決定，都考慮好一段時間，真的從心出發，有機會都想試吓見識不同的事」。

無綫高層樂易玲昨日在社交網上載與余德丞合照，她說：「Dickson年多前同我講過，32歲是男人的黃金歲月，好想往外闖闖，給自己摸索一下外面的世界，對公司來講雖然可惜，但我作為他的長輩很能理解，出去走一圈，償心願。礙於仍在隔離中，上星期五Dickson返公司8樓辦理手續，仲坐低同經理人聚聚，我不在公司，錯過了坐低同Dickson飲杯咖啡，祝福一下。江湖四海有緣再聚，祝一切順利身體健康，加油！」

「TVB御用醫生」郭田葰離職

另一方面，郭田葰2009年從澳洲墨爾本回港參加香港先生選舉入行，加入無綫13年，多演醫生角色，有「TVB御用醫生」之稱，昨日在社交網宣布約滿。他說2015年已轉兼職合約關係，當時是99%自由人，現在是100%自由人了。

郭田葰感謝曾經給予提點和機會的前輩，以及工作伙伴。郭田葰談及每一次「轉變」，「代表你已經更近一步邁向你嘅『理想生活』，成就更好嘅你」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com