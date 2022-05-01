【開箱】《尼羅河謀殺案》 因愛之名抑或謀財害命

搭景加靚衫展華麗氣派

2017年上映的《東方快車謀殺案》，改編英國作家阿嘉莎姬絲蒂（Agatha Christie）同名小說，堅尼夫班納自導自演，集合尊尼狄普（Johnny Depp）、彭妮露古絲（Penelope Cruz）、黛絲烈尼（Daisy Ridley）及金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）主演，以星光熠熠的陣容重演懸疑推理的經典作。《尼羅河謀殺案》可說沿用同一方程式，同樣改編阿嘉莎姬絲蒂的小說，堅尼夫班納再次執導並扮演神探Hercule Poirot，還邀請了《神奇女俠》姬兒加杜（Gal Gadot）、《性愛自修室》愛瑪麥琦（Emma Mackey）、《美麗有罪》安納貝寧（Annette Bening）、《以你的名字呼喚我》艾米漢瑪（Armie Hammer）、《權力遊戲》露絲禮斯利（Rose Leslie）、《盧旺達酒店》蘇菲奧干妮多（Sophie Okonedo）、《東方快車謀殺案》湯貝文（Tom Bateman）及《搖滾歲月》羅素班特（Russell Brand）等演出，陣容鼎盛程度與《東》片不遑多讓。

《尼羅河謀殺案》講述上流社會的新婚夫婦Simon（艾米漢瑪飾）和Linnet（姬兒加杜飾）登上豪華郵輪前往埃及展開浪漫蜜月之旅，途中後者被發現頭部中槍伏屍牀上，身在郵輪上的Linnet親朋都有嫌疑，包括事發時腳受槍傷的Simon，以及其糾纏不休的前女友Jackie（愛瑪麥琦飾）。神探Hercule（堅尼夫班納飾）還未查到真兇，又發現Linnet女僕Louise（露絲禮斯利飾）的屍體。衆人錯綜複雜的關係，似每一個人都有嫌疑，神探Hercule最終能否破案？

此片跟上次《東方快車謀殺案》一樣，拍出懷舊風味，《東》片場景在火車，以1930年代為背景的《尼羅河謀殺案》則把殺人場景設在郵輪；但沿途壯麗風光，都是實景加後期加工的成果。劇組到埃及實地拍攝，古城阿斯旺、阿布辛貝神廟 、菲萊神廟古蹟、象形文字碑和浮雕、大酒店及郵輪則是後期搭建，所以片廠味道甚濃，漂亮與否則見仁見智。描寫片中角色是上流社會，華衣美服則毫不欺場。據報服裝指導製作了150套服飾，超過九成是手工製，幾名主角每人有10套，保證靚人靚衫不斷登場。扮演富家女Linnet的姬兒加杜，所佩戴的巨大黃鑽頸鏈，據報由珠寶首飾品牌Tiffany贊助，借出鎮店之寶黃鑽仿製品，盡顯華麗氣派。

此片今次一開場用了黑白片交代Hercule的過去。在戰場上他曾經憑直覺，帶領同袍走出險境，以為已安全，卻在最後一刻上尉誤踩地雷陣亡，Hercule亦因此毁容，當時其女友提議，留鬍子遮掩疤痕，也因此成為他後來的獨特標記。片中也表明Hercule的直覺，是神探基本條件之一，另加觀察力，真兇都逃不過他銳利雙眼。他第一次在夜店見到Linnet、Simon與Jackie，就感覺到三人非比尋常的關係。到後來前兩者結婚了，十分富有的Linnet稱感到不安，Hercule曾建議她不要繼續度蜜月，Linnet最後受丈夫勸解而繼續旅程。

愛得過火容易變悲劇

片中用了幾段愛來做對比，說明所謂的愛，若過了火就變成孽，即使是母子關係也如是。開場不久，Hercule遇到好友Bouc（湯貝文飾）在金字塔放風箏，盡現後者天真浪漫的一面，很快觀衆和Hercule都看到Bouc處處受制於母親Euphemia（安納貝寧飾），就算他與Linnet的同學Rosie、亦即歌后Salome的侄女相戀，Euphemia極力反對，間接做成無法挽回的悲劇。

Linnet亦一樣，她美麗富有，要風得風，換來是周遭人對其財富虎視眈眈，還有無數的嫉妒目光，以為得到幸福婚姻，其實是孽緣臨門。Hercule最後點出，Linnet之死，都是疑兇處心積慮的佈局，並非一時衝動；疑兇被揭發後，亦沒有束手就擒，寧死也不願落網。