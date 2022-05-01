巡唱三度延期 Celine Dion健康再響警號

現年54歲的Celine Dion，前日透過社交媒體上載短片，宣布原定5月25日重開的Courage世界巡迴演唱會，因身體不適未能如期舉行，需再延至明年2月以捷克布拉格為起點，直至10月在芬蘭赫爾辛基落幕。片中她坐在沙發上發言，一開始即搖頭嘆息：「對不起，我的歐洲巡唱將會再度推遲，最初因為疫情影響，如今輪到健康問題，導致部分場次延期甚至取消。」

受肌肉痙攣問題困擾

去年有傳Celine Dion出現嚴重且持續的肌肉痙攣，巡唱被迫煞停，如今再度延期，為免歌迷擔心，Celine Dion主動提到病情，「目前已有好轉，但康復進度緩慢且令人沮喪。我仍然受到肌肉痙攣問題困擾，如果開騷的話，必須以最佳狀態上台，我已按捺不住，遺憾的是我仍未回復最高水平」。

不幸中之大幸是，片中Celine Dion未有繼續暴瘦，精神狀態亦較去年理想，總算令粉絲暫時鬆一口氣。

自2016年經歷喪夫之痛後，Celine Dion以單親媽媽身分，專心照顧3名兒子，直至2019年舉行Courage世界巡迴演唱會，演出了52場後，翌年因疫情影響被迫中斷，延至2021年4月再唱，結果因病煞停，就連同年11月及今年1至2月在「賭城」拉斯維加斯的駐場表演，亦因肌肉痙攣問題未能解決，一併宣布取消。當時有傳她病情惡化，雙腿痛到無法下牀走路，幾乎陷於癱瘓，原本已經身形瘦削的她，更顯得皮包骨，非常虛弱。

今年1月，她透過社交媒體宣布以健康為由，取消3至4月橫跨美加城市包括丹佛、鹽湖城、三藩市、洛杉磯、匹兹堡、華盛頓、溫哥華等10多個城市演出。至於5月25日在英國伯明翰展開的歐洲巡唱，如今亦無奈延期，歌迷擔心明年2月復出的「期票」能否兌現。