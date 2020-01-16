COLLAR新歌《Gotta Go！》被指抄襲 經理人戴穎負全責：汲取教訓繼續努力

疑抄襲YOASOBI《向夜晚奔去》

YOASOBI的《向夜晚奔去》MV在YouTube點擊次數逾2.5億，有網民製作影片對比，部分日本網民亦留意事件引起討論。有COLLAR粉絲覺得團隊把關不力，影響COLLAR。經理人戴穎昨午在社交網發文道歉及負上責任，她說：「責任全喺我度，我知道講咩都無用，亦唔需要解釋，我可以做嘅就係汲取教訓，繼續努力。」網民指戴穎的回應是否默認抄襲？亦有網民認為她身為經理人有把關責任。電子音樂製作人MAEL前晚在社交網發布對比兩首歌影片，認為C.Y. Kong有抄襲之嫌。著名音樂人李澤民（CM）轉發MAEL的對比影片，留言：「多謝MAEL詳細比較分析，香港做音樂唔容易，希望大家精益求精。」

《肥美人》8強組女團跳唱獲好評

ViuTV選美真人騷《肥美人》8強翁芷園（Cherry）、陳婉儀（阿Bui）、蔡茵茵（肥肥茵）、陳曦雯（Heyman）、容承宜（容小姐）、劉子晴（呀肥）、何綺婷（綺夢）及丁珮筠（丁丁）在前晚一集，被安排組成女團「Cal8rie」拍MV，跳唱《肥美人》主題曲《標準偏離》，肥肥茵更大飈高音。她們表示組合名有卡路里及8名成員的意思。不少網民看過MV讚隊名有創意，有讚她們比COLLAR更正，應該要出道。

娛樂組