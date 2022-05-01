姜濤23歲生日 姜媽出巡被包圍 逾千姜糖聚集銅鑼灣祝壽

姜濤去年生日，「姜糖」落重本於銅鑼灣多個商場外牆LED屏幕買廣告，不停播祝姜濤生日的短片，變成「姜濤灣」。今年香港後援會響應姜濤呼籲做善事幫助有需要的人，生日應援與慈善齊進行。昨日上午，20名「姜糖」齊集屈地街電車廠，準備登上「姜濤號」出發，現場有紀念品，並播出姜濤感謝粉絲的影片。

姜濤生日願望「疫情快啲過」

片中姜濤說：「首先好多謝大家一直以來對我生日嘅應援，尤其是今次見到大家好用心準備我23歲嘅生日，所以發自內心多謝大家。其實我嘅生日願望好簡單，我諗好多人都係一樣，希望疫情快啲過，可回復正常生活。但疫情期間，希望大家都可以充滿愛、互相幫助，一起渡過呢段艱難嘅時候，咁我哋就可以快啲去旅行。再次希望所有人身體健康，所有姜糖們都永遠幸福。」

車廠外亦有過百粉絲等候「姜濤號」，約上午11時，「姜濤號」開出途經上環、中環前往銅鑼灣，沿途吸引不少途人及粉絲注目。電車駛至銅鑼灣崇光百貨門口，現場有過千人企滿行人路舉機拍照，並大叫「姜濤生日快樂」，場面墟冚。銅鑼灣除商場限定店外，街上有多個打卡位，又有派應援物，多處排長龍，相當熱鬧。據知後援會日前收到警方通知，要注意人群聚集問題，以免違反限聚令。後援會表示今年的全球生日應援共花費約7位數，「電車是送畀香港人，商場就是做慈善，完成後會捐一筆款項給10間慈善機構，主要幫助小朋友，因姜濤很喜歡小朋友。（已籌到過百萬善款？）應該OK。」

姜媽︰好開心 多謝大家

姜濤媽媽昨午3時許被姜糖在銅鑼灣街頭「捕獲」，立即被包圍及要求合照，姜媽多謝粉絲，並獲姜糖們護送回家。姜媽上樓前向粉絲揮手致謝。被問到兒子獲那麼多人支持，姜媽說︰「好開心，多謝大家。」

Edan邱士縉肥仔齊送吻

姜濤昨日生日在工作中度過，推出「第十胎」新歌《作品的說話》，並拍攝新劇《季前賽》。姜濤與MIRROR隊友呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）及ERROR成員肥仔（梁業）一齊開工，劇組準備5層高立體籃球蛋糕為姜濤慶祝，眾人齊聲唱生日歌，令姜濤驚喜。Edan又上載跟Stanley、肥仔輪流強吻姜濤的短片，寫道：「姜哥大壽，為你送上三位癡漢！」片中姜濤笑着大叫「黐線」。MakerVille行政總裁魯庭暉昨日在社交網發文，提到姜濤新歌《作品的說話》MV，說回想數年前問姜濤，如給他做男一想做什麼角色？當時姜濤答道：「我想做啲……要復仇嘅角色。」原因是那時他什麼都不懂，一定做不好，看戲見復仇角色只是呆望着一樣東西，由製作團隊營造氣氛，他未得時便要靠其他專業崗位。魯庭暉說：「嘩，19歲。當時我唔知佢會唔會紅，我只係知這叫大器。23歲，自己導埋個MV。𠵱家，佢望住一樣嘢嘅時候，經已唔係『淨係呆咗咁』，這叫進步。」

記者：林祖傑

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