預告片現《大紀元》報紙箱及宣傳標語 《奇異博士2》涉辱華 內地無映期

【明報專訊】Marvel超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將於5月4日在港上映,從網上發放最新預告片段可見,畫面出現有法輪功背景的《大紀元時報》黃色報紙箱及宣傳標語,此舉觸動內地網民神經,認為有辱華之嫌,「漫威(Marvel)這輩子應該是都別想進大陸了吧」。事實上,《尚氣與十環幫傳奇》與《永恆族》過去亦曾被指辱華而遭內地禁映。