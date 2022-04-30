預告片現《大紀元》報紙箱及宣傳標語 《奇異博士2》涉辱華 內地無映期

《奇異博士2：失控多元宇宙》上映在即，導演森雷米（Sam Raimi）帶領主角「奇異博士」班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）、「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及「阿王」黃凱旋（Benedict Wong）等出席柏林和倫敦首映禮，前日再在拉斯維加斯舉行CinemaCon影視博覽上，率先放映首20分鐘片段，落力為新片造勢。

首周末票房料收11.7億

迪士尼高層Tony Chambers在放映片段前，先公布《奇異博士2》美國預售情况，截至前日為止，票房已達4200萬美元（約3.2億港元），由此推算新片首周末料收1.5億美元（約11.7億港元），雖然跟去年底上映《蜘蛛俠：不戰無歸》同期收逾2.53億美元（約19.7億港元）猶有一段距離，但以疫下市道來說，可謂相當理想。

《奇異博士2》上映前夕，網上流傳最新預告片，有眼利的網民發現其中一幕講述奇異博士跟蘇芝奧高美絲（Xochitl Gomez）扮演超級英雄「美國小姐」（America Chavez），合力對付奸角章魚怪（Gargantos）期間，畫面左下角出現《大紀元時報》黃色報紙箱，旁邊清楚可見印有宣傳標語「歷史巨變在眼前，指路真相大紀元」。由於該報由法輪功學員在美國創辦，惹起內地網民不滿，紛紛透過微博留言鬧爆「漫威（Marvel）這輩子應該是都別想進大陸了吧」、「奇異博士算是沒了，或者說漫威電影以後在國內都沒了」。

事實上，內地至今仍未公布《奇異博士2》映期，加上「大紀元事件」，恐怕跟Marvel前作如《尚氣與十環幫傳奇》及《永恆族》一樣上映無期。《尚氣》疑因梁朝偉扮演主角父親「文武」，漫畫角色原名「滿大人」性格邪惡，加上戲中巴士司機制服印有「8964」編號，因此被指辱華；《永恆族》導演趙婷亦曾被指發表批評內地的言論。

首20分鐘片段曝光

《奇異博士2》前日在CinemaCon率先播放電影首20分鐘片段，據現場觀眾轉述內容，故事首先出現白鬢束辮、來自「捍衛者聯盟」的另一版本奇異博士，跟擁有穿越時空能力的新角色「美國小姐」攜手對付怪物，奇異博士為了阻止怪物吸取美國小姐的異能而受傷，在迫不得已下，先行把她的超能力轉化為己用，並說「你的犧牲不會白費」，然後奇異博士驚醒過來，發現只是一場夢。

然後鏡頭一轉，奇異博士出席前女友麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）婚禮，後者跟他說：「我可以尊重你，但不會愛你。」說罷街外人聲沸騰，原來章魚怪現身施襲，奇異博士率領阿王及美國小姐迎戰，結果當然邪不勝正。

這時候，奇異博士推測夢中出現的美國小姐，如何來到現實世界？終於明白這跟《蜘蛛俠：不戰無歸》結局有關，多重宇宙的大門已經打開，奇異博士為了破解當中奧秘，於是找上同樣擅長魔法的「紅女巫」溫黛，後者剛巧亦做了噩夢，重遇《溫黛與幻視》劇中失去的雙胞胎，令她心疼又難過，埋下角色即將「黑化」的後果。