「隔離完就去理髮」 曾江最後照片曝光 遺孀焦姣痛失老伴：一定會挺過去的

昨日網上流傳一張曾江最後的照片，由曾江工作室發出，照片是曾江側面，髮尾用橡筋紮了小辮子。工作室寫道：「這是曾江先生的最後一張照片，曾江先生說，你看我的頭髮長的很長了，都可以紮一個小辮子了，等隔離完我就去理髮。」看到照片令人感覺唏噓。

焦姣稱盡快收拾心情辦理後事

曾江遺孀焦姣心情難過，她說：「一定會挺過去的，需要些時間，人生的悲歡離合是常態，應該面對接受。」她稱會盡快收拾心情，為曾江辦理後事。焦姣是曾江的第三任妻子，兩人譜黃昏戀，於1994年結婚，彼此相伴了28年。曾江曾表示焦姣是他的天使，是上天送給他的禮物，他未遇到焦姣前不懂得什麼是愛情。

曾慕雪：爸爸一生無悔

曾江與第二任太太鄧拱璧所生的女兒曾慕雪接受《明周》訪問，提及父親由大馬返港的情况，事發前一晚收到父親來電表示心口痛及肚餓，曾慕雪丈夫立即到曾江與太太焦姣的寓所取藥及買食物送去酒店，由職員代送上房，翌日傳來噩耗。曾慕雪到酒店房間見曾江最後一面，她稱父親一臉安詳，「跟他好好地say goodbye，告訴他，我們會繼續好好地生活，亦都會好好照顧Auntie（焦姣），做子女最重要都是說這些話給爸爸聽」。曾慕雪稱曾江輕鬆安詳地離開這個世界，而且擁有圓滿、精彩的人生，開心享受每一天，一生無悔。

前妻鄧拱璧：走得瀟灑是福氣

鄧拱璧跟曾江離婚後關係友好，獲女兒通知曾江死訊，她感突然，嚇到跌坐梳化上，感難以置信。她稱曾江為人瀟灑，生前曾表示做人最怕受病痛折磨，能夠無病無痛走得瀟灑，也是一種福氣。

蔡瀾曾贈書法「仲想點啫」

昨日商台《在晴朗的一天出發》主持盧覓雪談曾江，提到早前蔡瀾舉行書法展，曾江很捧場，蔡瀾送贈書法給他，四個大字「仲想點啫」。曾江與蔡瀾是世交，逾一甲子的好朋友，有說蔡瀾當年來港是曾江往接機的。曾江後來在一段短片也提到蔡瀾送贈的「仲想點啫」，他說：「幾十歲人，食過、玩過、經歷過，仲想點啫？」十分豁達。

數月前受訪談「心中好走」

網上不少曾江生前的訪問片段重溫，他數個月前接受《大銀》訪問談「心中好走」，說到病痛，身體沒讓他好過，由於痛風，他行得不容易，但他仍盡量行，他說：「盡量『享受』痛風的痛。任何事以享受心情處理，就會覺得開心。」還有他一隻耳失去九成的聽力，另一隻耳用助聽器，他也會勸有需要的朋友用助聽器，可惜很多人試用過後因很多雜音而放棄。

曾江稱老人家最想的事情是「死得舒服」，若長期被病魔折磨，自己辛苦、家人辛苦、錢方面也辛苦；若只病兩星期就離開，由外國返港的親人也可見一面，要說多謝！Bye！要是只得一日更好，只要不是車禍或墜機，他也不太介懷，「見唔到面『走』，在心裏面會更耐」。

娛樂組