紅館演唱會優先訂票火速售罄 鏡粉鬧爆 MIRROR被陶傑狠批「係虛火」

MIRROR自去年爆紅後，12名成員工作不斷，除唱歌、拍戲外，又密密拍廣告，在街上隨處可見他們的「身影」。MIRROR受歡迎，在多個樂壇頒獎禮成為大贏家，被指為演藝行業帶來新氣象。他們獲大批「鏡粉」支持，同時亦有人不屑或不認同。

陶傑︰呢一行要真材實料

陶傑有另一番看法，他主持電台節目《光明頂》，談及曾江逝世一事，他稱曾江曾演出多部荷李活電影，包括在《新鐵金剛之不日殺機》中飾演重要的反派角色，可見西方電影工業知道Casting，相反華語電影甚至整個亞洲卻存在年齡歧視。他說︰「𠵱家香港都係，睇嚟睇去都係MIRROR。MIRROR唔係唔好，你可以喺情感方面向佢哋投射，但12件咁嘅嘢呢，樣樣小鮮肉搓埋一團麵粉拉番出嚟，我唔覺分得開邊個打邊個囉。係有啲人話分得開啫，我唔覺得係。所以我覺得呢啲係虛火嚟嘅，對唔住，或者2019年之後，你自己嗰種一廂情願的政治情感投射，但係MIRROR係救唔到香港嘅音樂工業同影視。對唔住，因為呢一行要真材實料，係要深度同內涵。」這段錄音在網上瘋傳，有說陶傑敢言，亦有不認同。

有鏡粉成功購票 稱不能揀位

MIRROR將於7月25日至31日、8月2日至4日在紅館舉行10場演唱會，「鏡粉」關注售票安排。其中指定信用卡前日突然宣布，客戶於昨日早上10時可登入網站優先訂票，每人限購4張。消息一出，惹大批鏡粉不滿，表示剛申請該信用卡仍未獲批核，未有資格訂票。其他有信用卡的網民呻未能登入網站，有人同時出動電腦、手機及平板電腦也不成功。亦有人開售一小時後終於登入，但已顯示門票售罄。網民紛紛到信用卡的官方社交網留言鬧爆。不過仍有鏡粉成功購票，稱只可選入場日子及票價，不能揀位。有鏡粉提議尾場辦收費形式的網上直播，未能入場都有機會欣賞。

MIRROR籲正途購買門票

網上有人聲稱有演唱會門票出售，價錢被炒高，如原價1280元門票賣4800元，880元門票賣3300元，480元門票賣2800元。MIRROR官網發文呼籲不要被騙，「感謝大家對MIRROR的厚愛，了解到近日有不法之徒聲稱已有演唱會門票出售，我們在這裏呼籲，千萬別被騙徒有機可乘，希望大家以正途購買門票，感謝大家耐心等候。期待與各位一起分享我們第一次的紅館演出」。成員李駿傑（Jeremy）發文跟粉絲說，知道大家緊張買飛，但希望大家冷靜考慮真假不要被騙。他說：「今次有咁多場，一定可以見到我哋。」

娛樂組