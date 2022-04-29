【開箱】《月球隕落》 翻版《天煞》人類登月再戰異形

NASA署長保衛地球

擅拍科幻災難片如《明日之後》、《2012末日預言》的導演羅倫艾默烈治（Roland Emmerich），透過電影宣揚環保，批評人類不斷破壞地球，結果只有死路一條。新片《月球隕落》某程度亦算「環保」，戲中出現地震、海嘯等天災場面，感覺熟口熟面，然而始作俑者卻非人類，而是隱藏在月球核心的外星生物。

故事講述月球離奇脫軌，即將撞向地球，勢必毀天滅地，人類面臨滅絕浩劫，臨危受命的美國太空總署署長（荷爾芭莉飾）、月球陰謀論學者（尊畢利飾），加上前太空人（柏德烈韋遜飾）肩負救世任務，誓阻月球隕落。類似情節早在1996年上映《天煞：地球反擊戰》已曾出現，難得身兼導演與編劇的羅倫艾默烈治樂此不疲（抑或江郎才盡？），分別在於上太空打異形的不是美國總統，換成太空總署署長而已。

陰謀論者證月球出軌

新片陣容算是不俗，金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）跟《詭屋驚凶實錄》男星柏德烈韋遜（Patrick Wilson）先以太空人身分登場，執行任務期間，外星生物出現，把他倆的拍檔殺死，二人負傷返回地球，太空總署為掩飾真相，堅稱柏德烈說謊，令他憤而辭職，最終導致家庭破裂；至於受傷昏迷的荷爾，因未曾目擊異形，得以繼續留在署方工作，令到這對最佳拍檔，走上決裂之途。

事隔十年，《權力遊戲》尊畢利（John Bradley）扮演月球陰謀論學者，首先發現月球偏離軌迹一事，於是向太空總署報告，卻被視為笑話，改為聯絡柏德烈，希望他能轉告署方，結果又是碰灰。直至太空總署內部終於證實脫軌一事，全球陷入恐慌，就連署長亦離職逃命，荷爾被迫接任，其後透過《飢餓遊戲》當奴修打蘭（Donald Sutherland）客串飾演科學家，終於知悉署方隱瞞多年秘密，決定找回昔日拍檔柏德烈，加上尊畢利協助，三人登上最後一班穿梭機，直接跟隱藏在月球裏的敵人決一死戰，阻止地球毁滅。

劇情荒謬毫無邏輯

先別說《月球隕落》故事毫無科學根據或者劇情有違邏輯，例如從未接受太空人訓練的尊畢利，伴同柏德烈和荷爾升空後，身體毫無不良反應，荒誕之處令人嘩然。

又例如柏德烈兒子逃亡期間遭大樹倒塌壓倒，華裔女星于文文竟然利用月球引力，輕易把樹幹拉起，但她卻不受引力影響，仍然穩站地上，足以令全場觀眾爆笑。

由於太空人登陸月球對付外星人的戲碼實在過分單薄，導演為了填補劇本不足，於是加插柏德烈和荷爾的子女相遇，偏偏他們在地球逃難的過程，亦是荒謬絕倫，既無官能刺激，亦欠缺說服力，就算最後一家團聚，觀眾毫不感動，只覺草草收場。