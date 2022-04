【明報專訊】史上最高票房紀錄保持者、金像導演占士金馬倫(James Cameron)執導科幻巨製《阿凡達》,續集定於12月16日開畫,前日在拉斯維加斯舉行的CinemaCon影視博覽上,正式宣布新片名為《Avatar: The Way of Water》,並公開首條預告片,現場嘉賓戴上3D眼鏡,欣賞Pandora星球如水晶般清澈的海底及湖泊美景。