主演ViuTV新劇《野人老師》 邱士縉：人生第一套男主角

陳漢娜無參演《百萬同居計劃》

MakerVille官方網站昨日發布了多套ViuTV新劇的劇照及簡介，包括《百萬同居計劃》、《季前賽》及《野人老師》。《百》劇的演員有盧瀚霆（Anson Lo）、黃德斌、簡慕華、徐㴓喬、練美娟及陳子豐，全屬《大叔的愛》班底，新名字則有柳應廷、魏浚笙及霍哥@微辣，劇照中有陳俞希、鄧麗英、吳浣儀。證實陳漢娜未有參與演出。

Edan未能演出《百》劇，但參演《季前賽》，跟姜濤、陳卓賢、張繼聰等鬥戲。至於《野人老師》是邱士縉（Stanley）首度擔任男一的劇集，同劇演員還有鄭丹瑞、陳瑞輝及談善言等。Stanley在社交平台分享感受，他說：「終於可以講啦，呢排早出晚歸的原因！人生第一套男主角。知道嗰一刻當然好開心啦，但我發覺，原來有好多人知我做男主角比我更開心，仲要有旦哥（鄭丹瑞）做我爸爸，有好嘅對手，有心嘅劇組，希望到時大家會喜歡。」

娛樂組