余安安被孫仔融化 期待女兒再生B 周家蔚呻好耐無攬洪天明

周家蔚以貼身短裙現身，身形弗爆。她表示疫情下習慣食得清淡，目前體重跟10年前結婚一樣。她稱老公洪天明赴內地工作半年，連3月結婚10周年紀念都錯過慶祝。她笑稱兩子開始長大，學懂調整與爸爸分隔兩地的心情，至於天明的歸期要等通關，有計劃暑假帶兒子往杭州探望，她說：「杭州都有小區封城，但我不擔心天明飲食。」她稱每天跟老公視像聯繫，「當他飲醉酒時，也會喊住講『老婆我好掛住你』，我都試過喊住講掛住他。有次我夢見天明拋低兩個仔只攬住我瞓，睡醒都回味，因大家太耐沒有擁抱，也可能因為睇太多韓劇」。她表示上節目無所不談，但老公叮囑她不要傻傻的亂講話。

記者：鍾一虹