【開箱】續談《東京風雲》 旁觀日本文化 女記者：總得有人講實話

記者黑幫互相利用

劇中以1990年代末為背景，異鄉人不獨傑克，菊地凜子扮演的丸山亦如是；第一集講述報社在居酒屋舉行迎新晚會，她不停倒酒給同事，一點也不像中層管理人員。後來從連環自殺案件中，傑克跟她外出採訪，才知道丸山是韓裔，後來更發現她家裏有個嚴重情緒病的弟弟。然而這資深記者外柔內剛，從沒顯露脆弱的一面，即使努力調查少女遇害案遭冷待，報道放在報紙不起眼的角落，她也從不抱怨，還說要再接再厲，反而傑克替她不值，問她：「我真不知道你是怎樣辦到，因為我開始找不到這份工作的意義。」丸山說即使大家漠不關心，她依然會繼續寫下去，「因為總得有人講實話，總得有人建構起一面資訊牆，用一磚一瓦一則報道搭建起來，直到事實無法被無視，改變才會勢在必行」。丸山的堅強也盡現跟警察打交道套料的手腕；飲茶灌酒免不了，刑警好色，搭肩摸手抽盡水，怒火卻沒掛在丸山臉上，但不規矩的手每次伸過來，她都禮貌的擋回去，還輕輕把話題扯到對方的女兒，提醒「他朝君體也相同」所帶來的恐懼感，好色魔爪遂收斂起來。菊地凜子受訪時笑言此角色太美好，在日本卻不多見。

劇中的傑克受任職驗屍官的父親影響，從小有種探求真相的動力，抛下重病胞妹及父母，遠離美國密蘇里州的家鄉，到日本發展。現實中的傑克為了免受欺凌而學習空手道，因此愛上日本文化，大一開始學習日語，翌年轉到東京繼續進修，並一住幾十年。他的採訪生涯中，曾揭露黑幫後藤忠政擔任FBI線人，以換取在美國移植肝臟。劇中從關西到東京侵佔千原會地盤的戶澤也身患惡疾，又跟伊藤英明扮演的刑警宮本勾結，此角似乎是影射後藤忠政。刑警片桐（渡邊謙飾）教導傑克千萬別拿黑幫好處，否則後患無窮，所以後者幫了千原會頭目石田的大忙後，也回絕厚酬，只想知道放貸跟自殺者的關係。礙於黑幫道義，石田不能明言，但指點了他正確的調查方向：不應查誰借錢，而是誰沒借錢。順帶一提，石田拒碰毒品生意，很有點1980年代港產江湖片的味道：即使是黑社會，可以殺人打劫，但販毒才最十惡不赦；然而也被看成跟不少時代，收入銳減，導致兄弟看不出前路走上叛變之途，部分原受千原會保護的地盤也蠢蠢欲動，暗吃戶澤兩家茶禮。

傑克得到石田的指點後轉告丸山，由她出面放蛇，發現連環自殺案背後，牽涉大銀行與保險條款，以及跟黑幫勾結的千絲萬縷關係，當以為將水落石出，經手的銀行職員自殺身亡，而且把罪名一力承擔。傑克被同事怪責只顧自己的採訪故事，把對方逼死，又說出了記者的另一種困局。

《東京風雲》原作者傑克接受《紐約時報》訪問時稱，現時日本黑幫依然存在，卻不再如過往般強大及愛施暴；會員人數也由10年前約8萬，下降到今天約1萬，而且當中很多人像他一樣已年過半百。據悉傑克的回憶錄推出後，已有片商想搬上大銀幕，並敲定《哈利波特》丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）主演，最後告吹，傑克表示相信日本影壇顧忌黑幫是原因之一，而且資金也是問題，直到2019年才有製作公司接手。其實編劇兼監製J.T.羅渣士（J. T. Rogers），既是《無名英雄：奧斯陸1993》東尼獎得獎劇作家，跟傑克更是一起長大的好友。

疫下東京實地取景

另一監製、《身前身後》艾倫保羅（Alan Poul）背景也跟傑克相近，大學時修讀日本文學，曾在當地居住多年，在日本取景的《黑雨》及《三島由紀夫》，他都有份監製。至於為何會找來《盜火線》米高曼（Michael Mann）執導，據報後者一直很喜歡日本，卻從未到過當地拍戲，所以一拍即合，也為《東》劇定調。為求實感，要男主角安素艾高認真學習日語，又跟隨《洛杉磯時報》罪案線的記者實習。另外，《毒梟》約瑟夫華拉迪卡（Josef Kubota Wladyka）和《缺氧37秒》宮崎光代也有份執導其中幾集。不過原定2020年3月在東京開鏡，撞正疫情，停工了8個月，其間安素被挖出少年時的性醜聞，釀易角風波，幸安然過關。復拍後劇組每周共做300次核酸檢測，足足歷時逾半年。雖然在日本拍戲要與衆多部門協商，劇組大嘆過程繁瑣又複雜，但疫下也帶來好處，從前歌舞伎町熙來攘往，緊急狀態令之下人少了，拍戲更方便。