MIRROR歌迷會5月成立 到處「鏡」蹤 杜琪峯：幾討厭

魯庭暉打頭陣登場，表示新公司匯聚一班「做啲嘢出嚟」的人，致力發展內容創作、藝人管理及活動業務，要做更多不同類型、新嘗試，以及更多好作品給香港觀眾欣賞。要做到香港以外觀衆也可透過不同方式欣賞他們的作品，亦會跟全世界各地不同製作單位和平台合作，「我們會好努力去做，一齊make it happen」。

播新劇花絮 Lokman演鄭保瑞新片

大會播出兩套焦點劇花絮，包括MIRROR成員姜濤與陳卓賢主演的《季前賽》，以及呂爵安和魏浚笙騷肌演出的《iSWIM》，並安排兩劇監製袁劍偉和馮志強現場分享。電影方面，有杜琪峯、游乃海、朱淑儀監製、鄭保瑞執導的《命案》，林家棟伙拍楊樂文（Lokman）主演。杜琪峯被問可熟悉MIRROR時，笑說：「好像多了點，已經常提他們，MIRROR通街都是，閃去哪裏都見到他們，幾討厭，日前還有人問我有無演唱會飛。」首部動畫連續劇亦將於2023年面世。活動尾聲 ，MIRROR、ERROR、P1X3L及COLLAR表演。

入會詳情容後公布 人數不設上限

Lokman表示公司稍後會公布更多MIRROR官方歌迷會的相關資訊，如有迎新禮盒，以及訂購演唱會門票詳情等，入會人數應該不設上限。是新公司送給他們的禮物？他笑說：「大個仔了，是時候成家立室。」各成員現時都有自己的後援會。副隊長江𤒹生（Anson Kong、AK）稱公司要管理他們12個的歌迷會有點難，相信會處理好，他們亦會幫歌迷會之間的磨合。

盧瀚霆稱親友狼死索飛逾50張

MIRROR公布紅館演唱會日期後，成員即飛債纏身。AK自言有以前坐隔籬位，但話都不多句的中學同學找他要飛，最厲害是江母，「阿媽跟我說每場要5張，我說我在哪裏變給你？」陳瑞輝（Frankie）和邱傲然（Tiger）同樣被連對方叫什麼名都不知的小學同學找上門。盧瀚霆 （Anson Lo）則笑指親友一開口便好「狼死」，有位舅父向他要50多張，但連同住家人也滿足不到，只能向他們說盡力。Lokman說最恐怖是朋友搭朋友的親戚要飛，以及使出情感攻擊。會否加場應付飛債？他說如果反應好是有機會的。

姜濤自稱朋友少 隊友求轉讓門票

姜濤周六（30日）23歲生日，預計在工作中度過，並透露生日當天推出「第十胎」新歌，至於姜糖（粉絲暱稱）為他辦的免費乘電車應援，交由其他乘客去享用。至於飛債，他自言朋友不太多，暫時未有人要求他撲飛，在旁的兄弟即要求他將演唱會門票轉讓給他們。

毛舜筠被封MIRROR「御用阿媽」

毛舜筠被問有否興趣跟MakerVille合作時，稱隨時可以，她與金廣誠數十年朋友，對方跟她說有這個活動就即刻過來。

對於被封MIRROR「御用阿媽」，毛舜筠自稱鏡粉，因拍戲跟幾名成員變得熟絡，昨日見MIRROR台上表演亦感興奮。杜琪峯稱見MIRROR見到厭，她相信對方是講笑。她又自爆有人找她幫手撲MIRROR演唱會門票，但真的無辦法，「我都未必有飛看，都要撲，大家理性少少」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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