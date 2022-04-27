【開箱】《東京風雲》 米高曼「盜火線」東移 美籍記者闖惡人谷

神秘連環自殺案

《東京風雲》根據旅日記者傑克阿德爾斯坦（Jake Adelstein）同名著作《東京罪惡（一個美籍記者的日本警方採訪實錄）》（Tokyo Vice）改編。傑克來自美國密蘇里州，留學日本，在上智大學修讀日本文學，1993年考入《讀賣新聞》，成為該報社歷來首名外籍記者，而且效力長達12年，而書中記錄了他追查黑幫新聞的細節。在《東京風雲》則由《西城故事》安素艾高（Ansel Elgort）飾演傑克，據報劇中角色及故事並非真人真事，傑克的著作卻啓發了戲劇創作。除了安素艾高，還集合了《最後武士》渡邊謙、《緊急救命》山下智久、《悍戰太平洋》菊地凜子、《海猿》伊藤英明、《我無法戀愛的理由》萩原聖人、《悠長假期》豐原功補、《下町火箭》谷田步及《與你在世界終結之日》笠松將等日本演員，以及《佛洛伊德》艾拉雷夫（Ella Rumpf）、《潛能異士》麗素凱勒（Rachel Keller）等歐美女星參演，可說陣容鼎盛，該劇亦全部在日本實地取景。

《東京風雲》以1990年代末的東京為背景，首集講述傑克（安素艾高飾）參與東京大報社的入職考試，即使大意做漏最後一頁的試題，依然獲得面試機會，高層更大讚他日文出色，最終獲分派專責社會新聞，上司包括部門主管莫（豐原功補飾）及副採主丸山（菊地凜子飾）。上班沒多久，傑克被分派採訪一宗命案，好奇心驅使他蒐集了一些證據，數百字文章卻被莫罵個狗血淋頭，幸丸山看出他的努力，以及未習慣日本的職場文化，經常為他補鑊。

傑克目睹男子自焚，並從現場撿到財務公司的火柴盒，直覺認為兩者相關。他後來學懂要拿到新聞，必須跟警察打交道，傑克遂接近保安課的刑警宮本（伊藤英明飾），後者只利用他騙吃騙喝，以及藉助他的英語，在夜總會結識外籍女孩，但也打開了一扇窗，讓傑克認識了在夜店唱歌及陪酒的Samantha（麗素凱勒飾）和Polina（艾拉雷夫飾），以及「保護」夜店的黑幫分子佐藤（笠松將飾）。後者所屬的千原會，原是東京的老牌幫派，卻被來自關西的戶澤侵佔地盤及攻擊。過程中傑克又認識了反黑組的刑警片桐（渡邊謙飾），兩人互相利用，並發展出亦師亦友關係。片桐給了傑克重要的文件，讓他追查多宗自殺案到底是否跟黑幫有關。事實上死者生前全借了高利貸，不時被騷擾還款，弔詭的是若逼死債仔，放貸一方就斷了財路，根本毫無好處，亦不合邏輯，但死者清一色欠債又輕生，背後的真相，就成為傑克鍥而不捨的目標。

日本的文化差異

劇中另一條線是Samantha努力儲錢，夢想開夜店，自己當老闆娘，不願再受原店老闆公爵（萩原聖人飾）的剝削，本想邀請好姊妹過檔，籌備過程被揭發，計劃因而擱置。後來搭上佐藤的她，同時有不可告人的秘密，受到勒索。至於Polina則戀上在牛郎店工作的明（山下智久飾）。

原著作者傑克阿德爾斯坦報道黑幫新聞時曾受恐嚇，劇中傑克游走黑白兩道，而且初出茅廬，似乎顯得太過幹練。透過這美國人眼中看日本的文化差異，尤其警察、傳媒與黑幫之間的關係尤甚。上司莫從未喊過傑克的名字，只喚他「外國人」，可見一斑；另一「異鄉人」是丸山，待遇不比傑克好多少，也刻劃出女記者在20多年前的日本傳媒如何待遇不公。

（明天再續）