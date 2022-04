《蜘蛛俠》再拍外傳 Bad Bunny演「死神」摔角手 《跳入蜘蛛宇宙》動畫續集一開二

CinemaCon影視博覽前日起一連4日在拉斯維加斯舉行,荷李活各大電影公司輪流「曬冷」,索尼率先打頭陣,宣布曾演電影《狂野時速9》和美劇《毒梟:墨西哥》的28歲波多黎各歌手Bad Bunny(原名Benito Antonio Martinez Ocasio),擔綱主演新片《El Muerto》,扮演蜘蛛俠的敵人摔角手「死神」,只要戴上死神面罩,便能獲得超能力,成為「蜘蛛俠電影宇宙」首名拉丁裔超級英雄。

Bad Bunny出席影視博覽時表示,能夠參演《El Muerto》感覺不可思議,「我愛看摔角,也愛打摔角,所以我愛這角色」。新片暫定2024年1月12日在美國上映。

「蜘蛛俠電影宇宙」另一重要角色、湯哈迪(Tom Hardy)扮演「毒魔」的同名電影,跟續集《毒魔:血戰大屠殺》雖然口碑一般,兩集累計票房卻收逾13.5億美元(約105.3億港元),索尼當然樂得添食,會上宣布開拍第3集,但導演、演員及上映日期等資料均欠奉。

除了真人電影外,2018年贏得奧斯卡最佳動畫的《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》,早前宣布開拍續集《Spider-Man: Across the Spider-Verse》,原定分拆成上下集推出,如今改變策略,上集維持原名,下集獨立成篇,改稱《Spider-Man: Beyond the Spider-Verse》,換句話說,《蜘蛛俠》動畫電影將以三部曲姿態陸續登場。

《Spider-Man: Across the Spider-Verse》顧名思義圍繞多元宇宙主題,據新片監製透露,今集將會出現多達6個平行時空、超過240個全新角色,陣容相當鼎盛。在CinemaCon的宣傳活動上,索尼即場播出從未曝光15分鐘電影片段,包括希莉辛菲(Hailee Steinfeld)再次為蜘蛛女俠配音,她得悉奸角「禿鷹」大肆搗亂曼哈頓博物館,於是出手阻止但不敵,幸獲蜘蛛俠2099(奧斯卡艾薩聲演)及時相救。

另一方面,沙米摩亞(Shameik Moore)繼續聲演黑人蜘蛛俠Miles Morales,片段提及他在升學問題上,跟父母發生爭執的過程。續集原定今年10月推出,現推遲至明年6月2日上映,至於第3集則定於2024年3月29日開畫。

《殺手列車》新片段曝光

撇除「蜘蛛俠電影宇宙」,索尼其他電影包括《捉鬼敢死隊:魅來世界》也將開拍續集,會上亦公開畢彼特(Brad Pitt)主演的動作片《殺手列車》(Bullet Train)、丹素華盛頓(Denzel Washington)的新作《叛諜裁判3》(The Equalizer 3)、已故樂壇天后雲妮侯斯頓(Whitney Houston)的傳記片《I Wanna Dance With Somebody》,以及《蜘蛛俠》另一外傳電影《獵人克雷文》(Kraven the Hunter)等最新預告片,令人目不暇給。