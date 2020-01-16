《蜘蛛俠》再拍外傳 Bad Bunny演「死神」摔角手 《跳入蜘蛛宇宙》動畫續集一開二

CinemaCon影視博覽前日起一連4日在拉斯維加斯舉行，荷李活各大電影公司輪流「曬冷」，索尼率先打頭陣，宣布曾演電影《狂野時速9》和美劇《毒梟：墨西哥》的28歲波多黎各歌手Bad Bunny（原名Benito Antonio Martinez Ocasio），擔綱主演新片《El Muerto》，扮演蜘蛛俠的敵人摔角手「死神」，只要戴上死神面罩，便能獲得超能力，成為「蜘蛛俠電影宇宙」首名拉丁裔超級英雄。

Bad Bunny出席影視博覽時表示，能夠參演《El Muerto》感覺不可思議，「我愛看摔角，也愛打摔角，所以我愛這角色」。新片暫定2024年1月12日在美國上映。

「蜘蛛俠電影宇宙」另一重要角色、湯哈迪（Tom Hardy）扮演「毒魔」的同名電影，跟續集《毒魔：血戰大屠殺》雖然口碑一般，兩集累計票房卻收逾13.5億美元（約105.3億港元），索尼當然樂得添食，會上宣布開拍第3集，但導演、演員及上映日期等資料均欠奉。

除了真人電影外，2018年贏得奧斯卡最佳動畫的《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》，早前宣布開拍續集《Spider-Man: Across the Spider-Verse》，原定分拆成上下集推出，如今改變策略，上集維持原名，下集獨立成篇，改稱《Spider-Man: Beyond the Spider-Verse》，換句話說，《蜘蛛俠》動畫電影將以三部曲姿態陸續登場。

《Spider-Man: Across the Spider-Verse》顧名思義圍繞多元宇宙主題，據新片監製透露，今集將會出現多達6個平行時空、超過240個全新角色，陣容相當鼎盛。在CinemaCon的宣傳活動上，索尼即場播出從未曝光15分鐘電影片段，包括希莉辛菲（Hailee Steinfeld）再次為蜘蛛女俠配音，她得悉奸角「禿鷹」大肆搗亂曼哈頓博物館，於是出手阻止但不敵，幸獲蜘蛛俠2099（奧斯卡艾薩聲演）及時相救。

另一方面，沙米摩亞（Shameik Moore）繼續聲演黑人蜘蛛俠Miles Morales，片段提及他在升學問題上，跟父母發生爭執的過程。續集原定今年10月推出，現推遲至明年6月2日上映，至於第3集則定於2024年3月29日開畫。

《殺手列車》新片段曝光

撇除「蜘蛛俠電影宇宙」，索尼其他電影包括《捉鬼敢死隊：魅來世界》也將開拍續集，會上亦公開畢彼特（Brad Pitt）主演的動作片《殺手列車》（Bullet Train）、丹素華盛頓（Denzel Washington）的新作《叛諜裁判3》（The Equalizer 3）、已故樂壇天后雲妮侯斯頓（Whitney Houston）的傳記片《I Wanna Dance With Somebody》，以及《蜘蛛俠》另一外傳電影《獵人克雷文》（Kraven the Hunter）等最新預告片，令人目不暇給。