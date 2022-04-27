患病暴瘦大細眼感憂慮 李施嬅幸未婚夫陪抗病渡難關

不再以視后為目標

當年憑《金宵大廈》在無綫《萬千星輝頒獎典禮》獲最受歡迎電視女角色，又獲網民封為「民選視后」，問到會否希望以《金宵2》再挑戰視后？施嬅直認這個不是目標，不會想了，「這個我已經擺低了，有，當然開心，無也不會世界末日，最緊要是得到觀眾認同，看到他們留言讚我演得很好或演技有進步，這已很有滿足感」。

今次再跟陳山聰合作，感覺有何不同？她笑言：「今次有很多親熱戲，多到我都忘記惜了多少次。不過對住山聰是很安全，完全不會有不舒服感覺，監製知我比較怕醜，有些場口幫我安排了替身。」拍親熱戲前有否向未婚夫備案？施嬅表示不會刻意講，對方明白是做戲，不會要求她減少拍親熱戲，「他很支持我，知道我熱愛工作，所以不會阻止我去做我想做的事」。

醫好病再計劃生B

談到未婚夫有何吸引之處，施嬅表示喜歡對方簡單、有上進心和心地好，彼此在對的時間遇上是一個緣分。兩人去年初宣布婚訊，無奈疫情令婚期受阻，她說不心急，「我覺得只要認定了對方，何時舉辦婚禮也沒所謂。（夢想中的婚禮？）拍劇結婚已結過很多次，現實簡簡單單便可，我和未婚夫都是偏向喜歡簡單的人」。

施嬅透露婚後會家庭、事業一同兼顧，並說：「我覺得胡杏兒很厲害，又工作又生3個，超人一樣，證明了是可以做到的，但我應該追不上。」有計劃婚後做父母？她說：「順其自然，目前首要是醫好我的病，否則想都不用想。」

日食六餐不長肉

施嬅因病變大細眼，承認由病發至接受治療過程中，有擔心和不開心，演員的眼睛變了樣就工作不了，很感恩朋友圈中有很多叻人，給予很大幫助，加上向來性格樂觀，覺得每樣事情始終都會過的，「病情最嚴重時，一日吃五六餐都不肥，出現手震、心跳快、緊張、肝臟功能衰退。還會侵蝕肌肉，整個人很瘦，不過現在已沒事，情况好了很多，當我見到眼睛有好轉，覺得前路是光明的，而且之前甲狀腺問題已痊癒」。

施嬅透露未婚夫跟她一樣性格樂觀，覺得什麼都能解決，充滿正能量，所以對方都不太擔心，並在她患病期間擔任其私人教練，教她運動強壯身體，「兩人在一起，一定是互相照顧、幫忙」。

記者：陳釗

化妝：Zoe Fan

髮型：Jay Cheung

服裝：Aje @ Lane Crawford

首飾： David Yurman.

形象設計：Sarona