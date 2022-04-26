跟足朴敘俊「栗子頭」造型 竹內涼真主演日版《梨泰院Class》

文：蘇珮欣

日本雜誌《週刊女性》去年報道，朝日電視台計劃翻拍韓劇《梨泰院Class》，還預告竹內涼真將會主演，但直到昨天朝日電視台才證實相關消息，宣布開拍日版《梨泰院Class》，故事會以東京六本木為背景，因此劇名由「梨泰院」易名為《六本木Class》，故事講述男主角的父親意外離世，面對世界各種不公平，在六本木開設餐廳的他，矢志為父報仇。

預計7月首播

《六本木Class》預計今年7月逢周四晚黃金時段播出，韓版導演金成允與編劇兼原著網漫作者趙光真，將會參與日版製作。據報日版會實地在東京六本木取景，製作規模不遜《梨泰院Class》。竹內涼真在劇中扮演男主角「宮部新」，亦即韓版朴敘俊飾演的「朴世路」。竹內涼真透露收到邀請時感到驚訝，稱有看韓版，大讚是非常厲害的劇集，對被選中感到光榮，會全力以赴演出。原著中「朴世路」的栗子頭髮型，給觀衆留下深刻印象。竹內涼真亦複製了栗子頭，並透露與工作人員研究了多款髮型，最終決定跟足原著主角。

《六本木Class》目前尚未公布其他角色人選，不過有日媒報道，《龍櫻2》平手友梨奈及《半澤直樹》香川照之，分別飾演韓版金多美及劉在明的角色。《花樣男子》松田翔太、《東京喰種2》山本舞香與《信用欺詐師》長澤正美也會參演。

《梨泰院Class》2020年1月在韓國JTBC播出，由朴敘俊、金多美、權娜拉、劉在明及安普賢主演，收視由首播時4.98%，上升到第16集結局的16.54%，並在第15屆首爾國際電視節、第25屆亞洲電視大獎奏凱。