《壞蛋聯盟》美國開畫稱冠

由《波士BB》班底炮製的夢工場動畫喜劇《壞蛋聯盟》，講述一群以做「壞蛋」為人生目標的犯罪高手，上得山多終遇虎，被捕後為免牢獄之苦，假意與當局達成協議：壞蛋聯盟人前必須改邪歸正，於是精心設計騙局，讓世人誤以為牠們洗心革面。峰迴路轉的過程中，扒手狼開始良心發現，在新壞人威脅全城時，希望能說服壞蛋聯盟，齊做好人替天行道。《壞》片在美國爛番茄影評網站有超過八成五好評，而且成本約7000萬美元，要收支平衡該無難度。業內人士估計，《壞》片首周末可進帳2500萬美元續稱冠，超出預期，至於亞季，則是《怪獸與鄧不利多的秘密》與《超音鼠大電影2》之爭。