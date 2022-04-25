《社內相親》帶挈人氣急升 金世正淚灑粉絲見面會

文：蘇珮欣

金世正2016年參加Mnet頻道主辦的選秀節目《Produce 101》，跟其餘10名獲最高票數的參賽者，組成限定女團 I.O.I。結束9個月活動後，她另組9人女團gugudan，並於2020年底解散。金世正其後轉型當演員，先後主演劇集《學校2017》及《浪漫音謀》，早前在愛情喜劇《社內相親》擔正，收視及口碑俱不俗，連續6周登上影視串流平台Netflix非英語劇熱播榜十大，並三度登頂，累計逾1.68億觀看小時。最近金世正已落實接演改編日劇《給力！漫畫社》的新劇《今日的網漫》。

薛仁雅低調捧場

人氣急升的金世正前日首度舉行個人粉絲見面會，除了在首爾YES24 Live Hall演出，亦同時網上直播。韓國近日放寬防疫措施，允許現場觀眾吶喊歡呼，見面會吸引逾千粉絲捧場，票價8.8萬韓圜（約555港元），金世正今次至少吸金55萬港元。

金世正以粉紫色低胸晚裝登場，獻唱多首歌曲，包括《驅魔麵館》插曲《再見》及《社內相親》插曲《Love, Maybe》，展現女團前成員的歌唱實力。金世正亦跟粉絲分享內心世界，尾聲全場粉絲拿起「無論如何都會站在世正這一邊」的標語，金世正即感動得淚流滿面，哭着說：「非常感謝，我也會成為一直陪伴在大家身邊的世正。」金世正的見面會雖然沒邀請演藝圈的好友擔任嘉賓，但在《社內相親》扮演她好友的薛仁雅亦低調捧場，並透過社交媒體上傳限時動態，稱會成為金世正在困難時讓她依靠的人，足證二人感情要好。

金旻奎亮相綜藝節目

提起《社內相親》，男配角金旻奎昨晚亮相SBS電視台綜藝節目《家師父一體》，金旻奎拜訪韓國著名建築師，擔任對方的一日徒弟。