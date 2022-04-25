35歲王君馨追夢論 感動全場爆喊

為保港姐形象變內斂

王君馨在節目中分享個人經歷，透露從小就很喜歡跳舞，因在美國長大，生活態度比較自由和開放。不過回港參選港姐贏得亞軍後，為保持港姐形象，要將性格和態度收斂。蘇有朋聽後表示理解她的感受，感覺到她過往的抑壓，王君馨忍不住流淚說：「人逐漸長大，在追夢的時候，會愈來愈怕承擔風險，但人生只有一次，希望做到離開的一刻不會有遺憾，就算沒有成功，但一定要活出自己的人生。」王君馨一番心底話感動節目主理人李永欽、王霏霏及現場人士紛紛爆喊，啟發了其他參賽者想實現夢想，不應受年齡和性別限制。

節目播出後，王君馨連同兩名參賽者唐莉佳和胡冉兒一起網上直播，分享舞台趣事，吸引逾10萬人次觀看。上海因疫情仍在封城，王君馨需留在酒店隔離，但她沒有鬆懈，每天努力練舞，待解封後準備出戰。

記者：林蘊兒