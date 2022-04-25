被投訴抗疫肥 森美為妻狂操減20磅

森美曾透露女兒喜歡MIRROR成員呂爵安，將對方改名「女婿安」，問是否以呂爵安的身形為目標？他笑說：「他們（MIRROR）個個都咁弗，不敢比，叫他們畀演唱會飛我仲好啦。」森美減肥另一原因是曾被監製說好肥，開始為《聲夢傳奇2》錄影，不想站在一班年輕參賽身邊似叔叔。

承認逼得小儀太緊

電台拍檔阮小儀日前於ViuTV節目《晚吹─有酒今晚吹》自爆曾跟森美不和，做好多事都會令他好嬲，當時不知發生什麼事，後來知道森美受情緒病困擾。森美暗示想亮相該節目，並說：「我想問強尼幾時請我飲嘢？我不用飲醉先講。同小儀合作20幾年，當年我哋捱了10幾年，終於調去做黃金時段，有日她突然話想調做朝早節目，因為返夜晚搞到她冇得拍拖，由那刻開始，我明白她的意思，開始無逼她咁多。」

記者：柯美