《聲生不息》首輪對賽 炎明熹曾比特獲高度評價 葉蒨文打頭陣 大勝老公林子祥

娛樂組

《聲生不息》參與歌手包括林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、李健、林曉峰、李玟、周筆暢、毛不易、劉惜君、馬賽克樂隊、炎明熹、曾比特、安崎、單依純及魔動閃霸，16名歌手分成男子組及女子組，配合首集競演主題「歌曲與我的驕傲」，獻唱多首經典廣東歌，何炅與王祖藍擔任主持。

兩隊歌手每輪展開一對一PK賽，「金曲出品團」（現場觀眾）在每名歌手出場前，根據各人獻唱歌曲賦予期待值，每輪勝出歌手將獲得該輪所有觀眾給的期待值，經過8輪PK賽，累積期待值較高隊伍獲勝，贏得與「出品團」合唱選擇金曲機會，首集有3首歌曲被選入「港樂時代唱片」，透過與觀眾合作，令音樂有新生不息的未來。

夫妻對壘 戰後又攬又惜

林子祥（Lam）與葉蒨文（沙麗）被隊員推舉展開首輪對戰，分別唱出《耀出千分光》組曲及《祝福》，歌聲震撼人心，楊千嬅聽《祝福》時被感動落淚。被封「高音夫婦」的Lam與沙麗，唱完後開心攬攬及親吻手，Lam笑言：「老公不能輸給老婆。」沙麗聞言說：「哎唷，這裏所有女人不會這樣覺得。」結果沙麗獲得66%，贏Lam的34%。

炎明熹謙稱負責「讓賽」

17歲炎明熹（Gigi）獻唱已故香港女歌手陳僖儀作品《蜚蜚》，她舉手提出第3個出場並謙稱負責「讓賽」，李玟說：「不行，你就是要贏。」Gigi獻唱時展現壓場感，擊敗唱《卡拉永遠OK》的魔動閃霸。

李玟說聽到起雞皮，楊千嬅讚Gigi聲音好漂亮，李克勤說：「真假音用得蠻好。」事後Gigi表示出場前好緊張，害羞問主持她是否耳朵紅了，又搞笑問：「我連瀏海都紅了嗎？」不時露出可愛表情及動作的她，贏得觀眾喜愛。

曾比特「爆炸頭」成焦點

28歲曾比特憑獻唱《初戀》奪得「最受歡迎金曲之全場排名第一」，成為首集首名入圍港樂時代唱片的歌手。除歌藝備受注目外，「爆炸頭」亦成主持及歌手們熱議目標，他笑言由於頭髮體積龐大，拍照及錄影期間要相當小心，被製作組視為「頭」號注意人物，相當搞笑。男女兩組歌手各勝4場，累積期待值以女歌手較高勝出，一同上台合唱《海闊天空》。