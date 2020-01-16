CHILL CLUB大贏家MIRROR奪9獎 鄭欣宜首膺女歌手金獎 盧瀚霆爆冷獨攬兩大獎惹爭議

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

MIRROR獲組合金獎及憑《Boss》奪歌曲獎第二位。成員個人獎項方面，Anson Lo憑《Megahit》膺年度之歌，以及贏得男歌手金獎；姜濤獲男歌手銀獎及歌曲獎第三位《Master Class》；呂爵安（Edan）獲頒新人銀獎及《E先生連環不幸事件》歌曲獎第四位；柳應廷（Jer）的《狂人日記》則獲歌曲獎第六位。

姜濤：我真係愛這個地方

當宣布Anson Lo以114,221票奪男歌手金獎時，不少網民質疑為何張敬軒三甲不入，覺得賽果爆冷，留言鬧爆。Anson Lo對得獎亦感驚喜說：「我需要多謝MIRROR，4年前如果不是有MIRROR，無人會想留意Anson Lo這個人，我哋最近每一個成員都有一種好疲倦感覺，我想講我哋幾累都好，都不會放棄，每一日都做緊鍾意做的事，我應承你哋！」Anson Lo領年度歌曲時說：「我不會放棄我鍾意做嘅跳唱歌。」冧莊奪男歌手銀獎的姜濤表示，「我記得上年講過我哋會成為亞洲第一，其實今日大家已經是我心中的亞洲第一，我真係愛這個地方，只要你哋不放棄我哋，我會永遠在這裏唱歌畀你哋聽。」

鄭欣宜獲84,691票奪女歌手金獎，Serrini和陳蕾分膺銀及銅獎。欣宜對得金獎感意外說：「多謝投票畀這個死中女的各位，我以為無機會上台，覺得自己不是特潮的人，CHILL CLUB是好潮的地方。」主持駱振偉表示今次總投票有138萬人次，每個獎項平均有17萬人次。

張天賦再次力壓Edan

大會鑑於今年候選新人競爭激烈，特別增設金銀銅獎。張天賦（MC）繼在商台《叱咤頒獎禮》後，以112,929票再度力壓Edan成為金獎得主，Edan與郭嘉駿（193）分別獲銀獎及銅獎。MC知道得獎時張大口，然後說好開心，表示出道後知道幕後團隊重要，希望大家重視製作團隊。Edan自言好彩起步點好，得到好多機會，如拍劇、綜藝，令大家留意和鍾意他，他稱希望大家多留意有心的音樂人，樂壇才會百花齊放。193笑言若不是投票他應該不會有獎，多謝粉絲支持，希望明年ERROR隊友吳保錡獲新人獎，何啟華（Dee）攞視帝。

林家謙冧莊唱作歌手金獎

唱作歌手去年由林家謙獨得，今年分金銀銅獎，林家謙大熱獲112,592票冧莊奪金獎，馮允謙與Serrini分膺銀獎及銅獎。至於組合及樂隊今年分拆兩獎，Dear Jane以89,523票擊敗RubberBand奪樂隊金獎，主音黃天翱（Tim）講感受時口快快說錯：「有你哋冇我哋。」成員翁厚樑（Howie）笑言他們常自嘲是銅獎得主，開心獲大家支持。

許廷鏗獻唱 忽現神秘男聲

另一方面，許廷鏗演唱《修羅場》時，疑有工作人員忘記熄咪，有男聲不斷講「成件事係好正」、「成件事係perfect㗎」，引起網民熱烈討論，認為這種失誤不應該發生。