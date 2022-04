【明報專訊】Marvel超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)下月全球公映,香港定於5月4日上畫,比美國提早兩天登場。據電影網站Deadline昨日報道,沙特阿拉伯疑因戲中蘇芝奧高美絲(Xochitl Gomez)扮演女同性戀者角色「美國小姐」(America Chavez),結果遭當地禁映,另據綜藝網站The Hollywood Reporter透露,科威特有意跟隨,拒絕向《奇異博士2》發出上映批文。至於內地方面,暫時仍未公布映期。