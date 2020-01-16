《360秒人生課堂》車志健任嘉賓惹爭議 李施嬅未來老爺奶奶亮相成焦點

前晚車志健的父母同亮相節目，老人家成為焦點，因他們是李施嬅的未來老爺與奶奶；李施嬅的未婚夫車崇健（Anson）是車志健的弟弟，是星級健身教練，不少藝人跟他操練。節目中車志健透露成為演講家前，做了20年健身教練。

阮繼志分享經歷感動全場

節目另一名嘉賓是編劇阮繼志，成名作是《倩女幽魂》，並寫過很多賣座劇本。他不幸遇嚴重車禍令雙腳殘缺，更昏迷兩個多月；蘇醒後知道雙腳跛了，他說：「仲可以繼續寫劇本，唔使驚！」這句話感動照顧他的護士Cindy，最後成為他的老婆。阮繼志透露低潮時交劇本給電影公司老闆睇，對方邊食炸雞邊睇劇本，更撕了兩頁劇本抹手。之後在太太的鼓勵下，阮繼志又寫了《醉拳2》與《逃學威龍2》，後來獲馮小剛賞識邀北上發展。Cindy感謝老公令她三十多年過得精彩，兩人忍不住哽咽。在場的觀眾被感動哭成淚人。

娛樂組