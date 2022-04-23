為好友戴耀明圓夢 譚俊彥帶戴媽媽遊電視城

「慚愧未試過帶阿媽參觀電視城」

戴耀明出身草根家庭，多做回自己演基層，直到2010年獲演藝生涯首個良機，憑劇集《鐵馬尋橋》的「義氣排長」角色突圍，感動觀眾。他的眼淚背後隱藏心酸，他說11年前爸爸離世，他曾懷疑自己情緒有問題，剛巧無綫找他演《鐵馬》，劇中他有大量喊戲，那時話喊就喊，開始想到原來演員需要有經歷。不過可以重頭選擇，他寧願沒爸爸過身這種經歷。

戴耀明母親逾80歲，他眼中的母親是戇居居及天真無邪，近年不斷向他催婚。戴耀明引述母親一番話：「第時唔覺意你阿媽兩腳一伸，你又唔覺意喺TVB攞咗個獎，咁你返到屋企拎住個獎戇居居，咪無人同你分享。你阿媽頂多變隻飛蛾對你笑一笑，到時你都唔鬼知啦。」戴媽媽希望兒子有天吐氣揚眉。戴耀明坦言最慚愧並非還未吐氣揚眉，是連母親到「電視城一日遊」的心願仍未實踐，「我撈咗幾十年，連帶阿媽到電視城參觀都未試過」。

感激戴耀明照顧 譚俊彥感動落淚

好友譚俊彥與節目組台前幕後為圓戴耀明母子心願，錄影節目當天，譚俊彥悄悄帶戴媽媽參觀電視城，於古裝街向戴媽媽談戴耀明拍劇點滴，過程中不忘表達對好友的感激。譚俊彥說剛入無綫時，個個都不認識，戴耀明好照顧他，有時演戲有不明白，會致電戴耀明。譚俊彥與戴媽媽坐在後台看着戴耀明演講時，譚俊彥感動落淚。戴媽媽上台與Bob互動，談到兒子的演出，她笑言有時「無眼睇」，特別是兒子演衰仔時，她不想看。談到覺得兒子演戲如何？她說：「佢扮啲衰嘢就似，好嘢就好少，希望無綫監製畀啲好角色佢做，唔好淨係影佢打劫、點樣做壞人。」戴媽媽坦言兒子捱了多年，最大心願是兒子能夠獲得肯定，「攞獎是但啦，有獎攞就得，唔好咁強求呀，佢個樣又咁醜，講老實話吖嘛」。

娛樂組

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