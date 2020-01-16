《肥美人》Cherry自爆不敢接近男人 丁丁293磅超越Lezlie 愈肥愈開心

記者：鍾一虹、林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Lezlie不再瘦身 視Serrini學習對象

23歲Lezlie任職「大碼模特兒」，間中會上台表演唱歌，因身形上的尷尬，表演服裝選擇不多，甚至穿不下，她的體重達270磅，BMI指數43.3，以前經常為減肥受盡折磨，縱使最成功一次減走100磅肥肉，卻是人生中最慘烈的減肥血淚史，她說：「大約三四年前，我中學畢業後，為換新形象積極減肥。當時每日做三小時健身及焗桑拿一小時排汗，所有食物都是白灼，這樣生活足足維持了兩三年。當時好辛苦，因並非為健康，只是介意別人怎樣看我，最後成功減了近100磅，當時不少人問我『用什麼方法減肥？』、「好羨慕你。』的確有一陣開心，但都是好『虛』，其實瘋狂減肥對情緒影響好大，不是真的開心。」現時做回自己，再不介意身形。她數年前跟歌手Serrini因音樂上交流而認識，很欣賞對方作風，不像傳統女性，為她帶來不少啟發，視對方為學習對象。

Cherry參選重拾自信 難忘水著出鏡

25歲任職廣告設計的Cherry體重144磅，與Lezlie比較屬於「輕量級」。Cherry自爆由細到大都被別人叫「肥妹」，身形問題令她在職場感輸蝕、膽怯及自卑。參選《肥美人》幫她重拾自信，希望成為KOL界出名「肥妹」代表，乘機大賺外快，又相信較設計工作獲得更多體驗和樂趣。問身形有否影響談戀愛？Cherry大吐苦水道：「以前好重磅的時候，莫說表達愛意，連接近男生也不敢，很驚對方被取笑『肥妹鍾意你喎！』如對方因被人取笑而憎我，連朋友也做不成就不好了。」

Heyman：出色歌藝取代體型不完美

職業是駐唱歌手的24歲Heyman，自爆曾參加《全民造星》海選面試，當日遇見其他參賽者身形纖瘦，自己已打定輸數。今次參加真人騷《肥美人》無懼被外界批評，靠自信踏上舞台，以出色歌藝取代體型不完美，她說：「小時候已有很多人批評我，因身邊朋友都很瘦，可能我吃什麼都好易吸收。曾經懷疑是否適合入行，自覺好核突，毫無自信。後來覺得壓力是自己給自己，別人的價值觀為什麼要放到我身上，於是自行洗腦，無視別人講我肥定瘦。」

19歲呀肥：從未為身形感羞恥

舞蹈員出身的呀肥現年19歲，是12強中最年輕的佳麗，無論外表、語氣、神情及跳舞動作都似鄭欣宜，被封為「翻版欣宜」。呀肥EQ高，覺得身形肥胖，上台表演更突出，「我身形是大份，但聽老師講，跳舞時做wave動作反而做得靚，這是優點。瘦人跳舞都靚，不過對比下，有些舞姿，肥人做得靚過瘦人」。呀肥稱從未為身形感羞恥，疫情期間無所事事便去減肥，主要為健康着想，不過試了一日便放棄，因很難忍口節食。

丁丁：在舞台上找到自己

22歲身形高大的丁丁，與陳嘉佳（細細粒）撞樣，參選後她的體重有增無減，現時重達293磅，超越原本最重的Lezlie，成為眾佳麗中最重磅。雖目前是人生中體重最高峰，卻感開心，原因是認識到一班志同道合的肥美人，大家一齊食、一齊玩，感覺開心。她透露是跳舞老師鼓勵參選，「我想知香港有沒有另外一個人，好似我跳舞跳得咁靈活？我估5隻手指數得到，所以覺得應該站出來試試。我15歲開始跳舞，在舞台上覺得自己會發光，別人評語都是讚我『正』，很有powerful，完全是兩個人。在舞台上找到自己」。過去丁丁曾花一年多時間減掉100磅，是她人生極限，由於過程辛苦要節食，現在不會再試，形容食才是人生。

不盲目節食瘦身 心靈健康最重要

Heyman希望透過節目讓觀眾明白，不要為追求瘦身材而盲目節食，不止要體型健康，心靈健康最重要！呀肥則認為不應以高矮肥瘦來判斷人，應該要先了解對方性格和故事，例如先聽她的歌聲，然後才作出評價。丁丁希望節目能鼓勵「大碼」人， 不要對自己失去自信，因為懂得欣賞自己、愛自己，便會獲得別人支持。

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