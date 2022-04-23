舊愛自爆情史被網民鬧「渣男」 李施嬅笑鄧健泓低能

《金宵2》自播出後，通訊事務管理局（通訊局）共收到36宗投訴，包括指節目內容令人驚恐、應被劃分為「成年觀眾」類別、不適合播放及有種族歧視之嫌。對於部分情節恐怖惹觀眾不安，李施嬅說：「此劇不算大眾化，較燒腦和有黑暗面，比較另類題材，不屬於合家歡時間播。但全劇充滿神秘，內容如收費平台所拍的高質素劇集或電影。可能觀眾這刻未必習慣和接受。」她認為劇集採用大量電腦做後期，效果增加驚嚇度，讚創作團隊夠大膽拍此類題材。

性格不合分手 非石詠莉介入

李施嬅舊愛鄧健泓早前接受陳敏之網上頻道訪問，自爆曾背着當時女友李施嬅，主動向現任太太石詠莉調情，思想出軌，惹大批網民鬧爆是「渣男」。李施嬅稱當年不知情，輕描淡寫說：「早知石詠莉是他老婆，當年我就不阻礙他們。自問都不差，但她也幾好，應該幾有緣。過了多年，很多事已忘記，我沒有介懷，而且現在的未婚夫咁正。（有否覺得欠你一個交代？）很多事實際情况大家未必知，希望不要在未清楚事件前，就作判斷去鬧人。」她認為最緊要現在大家都開心，笑鄧健泓自爆情史被罵很低能，稱當年分手非因石詠莉介入，只是雙方性格不合，所以現在可以做回朋友，仍有聯絡。

連詩雅穿鮮紅色旗袍再遇怪事

連詩雅穿鮮紅色旗袍為免現肚腩，事前節食24小時。她兩年前穿此戲服拍《金宵2》，拍攝時跟昨日一樣遇上怪事，感覺不可思議。她說：「兩年前深夜在廠房拍攝，我去洗手間，一入內燈光即閃不停，我用最快速度完事離開，自行調節心態才能拍攝。今日（昨日）再著此衫，更衣室的房門突然無故被反鎖，我向門外的經理人求救，擾攘10分鐘才能出去。」有指造型恐怖，她認為感覺淒美，預告她的單元結局意想不到。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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