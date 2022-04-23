《開心速遞》回憶戲播一集被網民鬧馬虎 呂慧儀搵劉丹出馬 望張景淳快「回家」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

《愛•回家之開心速遞》前晚播出一集以劉丹飾演的「熊樹根」為主，講述他與李偉健飾演的「Terry」在困𨋢期間，回憶人生中發生過的開心和難堪事，之後大部分時間回顧昔日劇集的零碎片段，惹網民負評，指劇組製作馬虎，質疑是否存貨不足。

呂慧儀：因疫情盡量減少人數演出

呂慧儀稱已趕工拍攝，因之前受疫情影響，為台前幕後的健康安全着想，所以每集盡量用最少人數演出和減少出外景，故考驗編劇和監製的功力，在演員少的情况下不會令劇情突兀。呂慧儀說：「幾好吖，《開心速遞》都拍了千幾集，有好多片段可以重溫，再看都好sweet和開心。」

滕麗名試過3個演員拍一集

滕麗名表示試過只有3個演員拍攝一集，還大爆拍攝現場趣事，「因為疫情期間盡量減少人手開工，所以一開機，現場的攝影師、燈光師及收音師就全部唔見人，原因是他們要跑去鏡頭前幫手做臨記」。

早前因拍劇經常遲到，遭無綫高層勒令雪藏的「龔燁」張景淳，據報他立心改過有望「解凍」，有機會稍後回歸劇組。劇中飾演龔燁太太「熊若水」的呂慧儀，傳她為張景淳向高層求情；追問她「龔水」何時在幕前合體？她大賣關子，「大家密切留意！劇中不停提起他，大家都說在消費『龔燁』，其實是好事，證明劇組塑造他的角色很成功。都希望龔燁重返，但我最接近的高層是劉丹，我有向他提出」。劉丹承認不止他，全體劇組都有出聲向公司高層反映，希望張景淳早日「回家」。

「王朝」莫家淦北上發展暫別劇組

39歲莫家淦在《開心速遞》飾演「王朝」，他將暫別劇組北上發展。他與「接龍保安部」兄弟「鐵面陳」王致狄、「馬漢」衛志豪、「阿壯」焦浩軒及「張龍」黃耀煌，接受無綫娛樂新聞台節目《Star Talk》訪問。莫家淦表示疫情期間因工作量減少，嘗試開設影片頻道，無心插柳下被經理人公司睇中，希望他到內地發展。由於要離開家人一段時間，他內心有掙扎，最後因一次郵輪登台經歷，讓他決心跳出舒適圈。他有晚望着大海，想着人生茫茫，條路應該點行，收入又不是好頂得到，便把心一橫闖一闖。他拍《開心速遞》逾4年感不捨，演員如家人，希望出去學多些再回來跟大家比併。兄弟們支持他的決定，以及佩服他外闖的勇氣。

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