庭上播安柏赫特掟酒樽割斷手指血照 尊尼狄普數前妻七宗罪

有美媒以「震撼彈」形容尊尼狄普第二日上庭作供的內容，聲稱揭露前妻安柏赫特的真面目，包括在2015年舉行婚禮當日，她跟友人齊齊吸毒，「他們喜歡食搖頭丸（MDMA），我沒有」，但承認他曾吸食大麻；又指前妻跟他的女兒莉莉露絲（Lily-Rose Depp）不和，因此後者缺席婚禮；安柏有自殺傾向，經常以死要脅尊尼，令他乖乖就範；安柏不滿尊尼把舊愛雲露娜維達（Winona Ryder）的名字紋在身上，要求他刪除紋身，改為紋上安柏名字，尊尼為了安撫對方，一一照辦。

錄音帶證前妻曾動粗

尊尼狄普又在庭上播放錄音帶，收錄二人多段對話，包括安柏赫特以粗言辱罵尊尼的內容，又親口承認「我打你」，令到女方的聲音首次在庭內響起，而她稍後將會親自作供，估計震撼程度應該比尊尼有過之而不及。

這日的爆料重點，相信是尊尼狄普重提2015年3月到澳洲拍攝《加勒比海盜：惡靈啟航》期間，他跟安柏在寓所內發生激烈爭執，意外導致他的右手中指嚴重受傷的始末。據尊尼表示，安柏跟律師討論婚後協議內容後回家，自稱遭律師嘲笑，為此遷怒尊尼，後者不欲跟她衝突，於是躲進其中一間客房「避難」。

自稱早已戒酒的尊尼，為了平復情緒，於是跑到屋內酒吧，連喝兩三杯伏特加，此時安柏聞聲趕至，指摘尊尼破戒，怒斥他是「怪物」，隨手拿起酒樽向他擲去，其中一個酒樽爆裂，碎片割破尊尼指頭，「原本我不覺得痛楚，直至低頭一看，發現血流如注，傷口撕裂深可見骨」，坦承此事令他終於明白何謂精神崩潰。

二人供辭相反成羅生門

尊尼狄普強調，安柏赫特婚後經常虐打他，例如有次在洛杉磯豪宅的浴室內，她明知尊尼正在洗澡仍強行闖入，最後大力踢向浴室門，猛撞向他的頭部，令他鼻血長流。除此之外，尊尼又形容安柏是「煽動者」，每次吵架都是她先挑起事端，「她需要衝突，她喜歡暴力」。

還記得兩年前，安柏赫特在前夫控告英國《太陽報》的誹謗官司上作供，亦曾提及有關「掟酒樽」事件，當時版本截然不同，她稱不滿對方酗酒，於是搶去酒樽，結果激嬲對方，「尊尼拾起其他酒樽，恍似手榴彈般不斷向我掟過來，足足掟了差不多30個」。二人供辭完全相反，令事件變成羅生門。