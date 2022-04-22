姜濤生日慈善限定店今開幕 「姜糖」提早「朝聖」探路

尖沙嘴的「22+1=Keung To慈善D.I.Y.限定店」以生日派對為主題。現場設有5大打卡場景，包括姜濤不同造型的14米打卡牆、我最喜愛的男歌手造型小姜姜、天使善心小濤濤、Keung To Yummy Burger及KT 22+1 TV Show。另外還義賣多款精品，有5款限定店特別版手機殼，以及指定日子出售的咕𠱸、手提電腦保護套及布袋。

銅鑼灣限定店有6個打卡場景，有立體「籃神」小濤濤、So I Say I Love You心心放送站、姜濤魔法鏡中鏡、「我是濤」Charming立牌、Pop Art姜濤打卡牆等；義賣精品包括充電器、杯、眼罩等。兩間限定店所得收入扣除成本，全數撥捐多間與兒童、毛孩及弱勢社群相關的慈善機構。

「姜糖」盼子女視姜濤榜樣

慈善限定店今日才正式開幕，昨日已有不少「姜糖」到場「朝聖」。粉絲Africa帶同兒子Hayden到場，大讚活動很有意義，可以為姜濤生日做應援，又可以做慈善，身為「姜糖」一定響應支持。Africa表示由《全民造星》開始喜歡姜濤，一對仔女受她影響成為「姜糖」，她說：「每次當我聽姜濤唱歌，一對仔女會一齊聽，他們覺得姜濤的歌很好聽會跟着唱，又特別喜歡看姜濤的廣告。」

Africa稱喜歡姜濤乖巧、純品又有禮貌，從他過往減肥的經歷，到現在的工作態度，覺得他是很有毅力的年輕人，作品能帶到不同信息給大家。會否叫子女視姜濤為學習榜樣？她表示會，有值得欣賞的地方當然要學習。若選購限量精品，要早上到場排隊及每日限量135個籌，Africa表示雖然很想買，但湊小朋友要視乎情况，希望能爭取到一個籌，並稱不希望有排隊黨炒「黃牛籌」，因是次活動目標做善事。除慈善期間限定店外，Africa表示應援會還會自組其他應援活動，最大型是姜濤生日當天舉行的免費乘車日，請全港市民搭電車。

記者：陳釗、柯美

攝影：劉永銳

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