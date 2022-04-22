鄭欣宜宣布6月再登紅館 張敬軒5．10復辦演唱會加倍開16場

娛樂組

張敬軒去年底舉行的18場紅館跨年演唱會《The Next 20 Hins Live in Hong Kong》，受第五波疫情影響，原定本年1月6日至1月10日，以及1月13日至15日共8場演出延期舉行。隨着昨日演出場地重開，張敬軒及主辦單位英皇娛樂宣布，演唱會的補場將於5月10日至29日舉行，合共16場。

軒仔：滿足所有不退票歌迷

由於首階段放寬措施規定演出場地的人數上限為處所容納量一半，相連座位不得超過4個，與年初時的七成入座率不同，張敬軒決定唱多一倍場數，讓每個堅持不退票的歌迷可入場睇騷。因應重新調配座位安排，主辦單位將有小量額外門票發售，詳情留意5月4日公布。

換領新門票獲贈紀念品

為配合政府防疫規定，英皇娛樂需重新編排所有持有之前演唱會門票的座位及印製全新門票以作補場之用，所以持有原本取消演唱會門票的觀眾，需留意英皇娛樂公布的補票細則，於2022年5月2日至9日帶同門票對應相關日期，前往紅館換領新入場門票，並可獲贈限量紀念品。未能於上述日子換領門票人士，可於演出當日提早到紅館換領。

接着6月紅館亦相當熱鬧，繼關心妍日前宣布6月4日及5日舉行紅館演唱會慶祝入行20周年；鄭欣宜昨晚亦在網上宣布6月11日及12日在紅館舉行《Between Us 鄭欣宜演唱會2022》，她在社交網上載演唱會海報。圈中好友許廷鏗、衛蘭、何雁詩及容祖兒等留言恭賀。至於一直盛傳男團MIRROR將於7月在紅館舉行13場演唱會，目前還未公布詳情。

草蜢預告籌備紅館騷

草蜢曾透露想今年開紅館騷，成員蔡一傑前晚在社交網上載印有草蜢以往推出專輯及歌曲的照片，留言「開會中 #演唱會 #頭痛 #點歌」，預告草蜢正籌備演唱會，不少粉絲表示期待。馮允謙出道10周年，7月2日至4日假九展Star Hall舉行3場《馮允謙Have a JAY Time 2022演唱會》，他首度挑戰四面台。

陳蕾ToNick復辦西九騷

陳蕾與樂隊ToNick原定今年1月於西九文化區竹翠公園Wonderland舉行《Harbour the Sonic》音樂會，但受疫情影響延期。昨日主辦單位宣布音樂會於5月21日在相同場地舉行，門票於4月28日優先訂購，4月29日公開發售。