Marvel喜DC憂 《雷神奇俠4》預告片首日2億瀏覽 《閃電俠》艾薩傷人再被捕

Marvel和DC超級英雄片一向敵我分明，卻數今年戰况最激烈，前者以5月開畫《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）揭開戰幔，《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）7月緊接亮相，《黑豹2》（Black Panther: Wakanda Forever）11月壓軸登場；DC亦信心十足，《蝙蝠俠》打響頭炮，狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的《黑亞當》（Black Adam）7月硬撼《雷神奇俠4》，《閃電俠》（The Flash）亦與《黑豹2》正面對決，令雙方粉絲興奮不已。

上月初，華納電影公司突然宣布重新調動映期，《黑亞當》延至10月開畫、《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）及《閃電俠》更推遲至明年3月和6月上映。另一方面，原定明年6月推出的《沙贊！神力集結》續集（Shazam! 2）則提前到今年12月聖誕前夕，取代《水行俠2》原有檔期。

《水行俠2》導演溫子仁（James Wan）解釋，1月剛完成新片拍攝，劇組無法及時處理後期製作；電影網站Deadline亦報道，疫情影響進度，單是《閃電俠》已有超過2500個視覺特效鏡頭，難以如期上映，實屬情有可原。

天災難以避免，人禍又怎樣？《閃電俠》男主角艾薩米勒繼上月底在夏威夷打人被捕，保釋期間前日再度傷人，據報本月19日凌晨一時左右，艾薩到當地某私人住宅參加派對時，疑不滿遭驅逐離開，一怒之下把椅子擲向26歲女生，令她額頭出現半吋長傷口，事後艾薩遭警方拘捕，控以二級傷人罪名，現已保釋候查。

艾薩米勒早前被捕，有傳華納電影公司決定暫停跟他合作，把他踢出DC電影宇宙，《閃電俠》明年如期公映，續集或將易角；艾薩主演的《怪獸與鄧不利多的秘密》雖能保留戲分，下集能否再演，恐怕未必樂觀。

Marvel電影預告片包辦最高瀏覽前三位

兩大陣營形勢此起彼落，Marvel新片《奇異博士2》下月開畫，業內人士普遍預期它能延續《蜘蛛俠：不戰無歸》的票房和口碑。《雷神奇俠4》預告片雖然姍姍來遲，全球粉絲仍引頸以待，結果片段一出，首24小時的網上點擊次數達2.09億，成績不錯。事實上預告片首24小時最高點擊頭3位，亦全是Marvel超級英雄片，分別是《蜘蛛俠：不戰無歸》（3.55億次）、《復仇者聯盟4：終局之戰》（2.89億次）及《復仇者聯盟3：無限之戰》（2.3億次）。不難預計《雷神奇俠4》7月上映，勢必掀起另一股熱潮。