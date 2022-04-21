被翻舊帳稱冇錢唔敢追周勵淇 袁偉豪難釋懷 求網民高抬貴手

袁偉豪（Ben）表示首次參與拍攝廉政行動系列，劇中較多追逐戲，笑稱動作戲交給譚俊彥。談到網民近日重提Ben曾公開承認因自覺高攀不起周勵淇，不敢主對追求，並向對方說：「銀包得嗰廿蚊，點夠膽追你呀？」引起熱議。

Ben透露不少網民在其社交平台帖文留言這對白，並解釋成件事其實加了戲劇效果，「我講緊是廿五六年前的事，當時我還讀緊書，搭港鐵遇到個靚女，梗係唔夠膽追，大家有時不需要太認真，毋須假當真」。他稱太太張寶兒未有因此不開心，反而是他未能釋懷，希望網民高抬貴手。對於太太近照被指似李施嬅，Ben覺得是化妝問題而已，「由得別人怎樣講怎樣寫，我對這些已沒有感覺」。並讚太太是最靚的。

蔡思貝不提參選不快事

蔡思貝表示最難忘在觀塘拍的跑街戲，為追賊連跑幾條街，加上要就鏡頭，難免NG，雖然跑到身水身汗，但很過癮、很有滿足感。談到新一屆港姐已經展開招募，身為大師姐的蔡思貝透露會嘗試呼籲身邊00後女生參選。

對於同屆冠軍陳凱琳日前在一個港姐節目中，重提當年參選時因太瘦受抨擊而落淚，可有勾起她參選時的辛酸回憶？蔡思貝笑言：「過去的就不要提了，最重要向前看，參選港姐的確有很多難忘的事情，當然有好有不好，有學習的地方，也有得着的地方。」

今日起政府分三階段放寬防疫措施，蔡思貝認為疫情還未正式完結，呼籲大家唞氣之餘要安全為上。Ben表示最想做Gym和看戲，以及相約好友出街食飯相聚。

連累Patrick 敏之自我檢討

敏之早前邀請鄧健泓（Patrick）擔任其網上影片頻道嘉賓，對方重提情史時承認當年背女友對石詠莉心動，甚至主動情挑對方，惹來網民負評，猜測「女友」是李施嬅，並留言罵他「渣男」，近日該集影片被發現已下架。

敏之表示多謝大家關注，片段下架是因技術問題，修正後會再上架，並非報道所說Patrick不開心要求下架。有關內容會否刪改？敏之稱節目中只是與Patrick傾談年輕時的愛情觀，大家沒有開名，只是網民猜測，「我都要跟Patrick說不好意思，因為我們小時候是鄰居，所以他很相信我，大家坦誠傾偈。訪問當日他太太就坐在對面，二人恩愛到不得了，總之大家沒有不開心」。敏之稱經過此事後，會自我檢討，日後在處理問題上會小心，希望大家不要攻擊Patrick。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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