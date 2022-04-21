《淪落人》姬素孔尚治批評《金宵2》：令人反感 塗黑臉扮外傭捱轟 黃婉華道歉

《金宵大廈2》第7及第8集「姐姐」單元，黃婉華飾演菲籍女傭Louisa，拍攝前塗黑膚色片段曝光後，引起不少爭議，有批評涉及歧視及侮辱，事件更去到國際層面，法新社亦有報道。無綫事後將myTV SUPER的「姐姐（上）」下架，整個單元至今仍未能在myTV SUPER重看。無綫稱無意不尊重或歧視任何國籍，並向可能受影響人士致歉。總經理曾志偉則強調是劇情需要，不存在種族歧視。

姬素孔尚治獲《金宵2》監製邀演外傭

一直未有回應的黃婉華，昨日在社交網發文道歉，「我在過去幾天花了一些時間來處理我的情緒、反思，與社區的成員交談，聽取了很多聲音。我真誠地向所有因《金宵大廈2》第7集「姐姐（上）」及我的角色而受到任何負面影響的人道歉」。她稱會從今次事件中學習，並希望大家明白她的工作是盡最大努力演好角色。 她強調真的無意不尊重或歧視任何種族，請大家原諒她的錯。黃婉華認為藝術如何反映出根深柢固的社會態度，是最具挑戰的體驗；如處理得好，可提高意識討論相關問題。她再次為其不敏感所帶來冒犯和傷害致歉，未來會致力利用表演造福社區。不少網民留言表示支持她，看得到她好努力演出。

菲裔女演員姬素孔尚治在電影《淪落人》飾演外傭，並贏得第38屆香港電影金像獎最佳新演員，她亦有留意《金宵2》風波，日前發聲明提到，《金宵2》監製葉鎮輝曾邀請她演「姐姐」單元的外傭角色，由於不想被定形而婉拒。她表示在網上看到演員拍攝前塗黑膚色的片段，並模仿帶菲腔英語，令人反感。她稱不應透過取笑來炫耀，要有同理心，設身處地為他人着想。姬素孔尚治認為某些娛樂界專業人士的行為，破壞好多人為凝聚社會所付出的努力，令她感悲痛。

移英林子博稱兒子在校涉種族歧視

去年與一對子女移居英國的林子博，昨日在社交網撰文提及兒子卓楠因一件事遭老師警告涉種族歧視。他開首稱最近有劇集的角色引起好多爭議，令人聯想到《金宵2》。他表示英國社會種族多元，校內有很多不同種族的學生。他說有日卓楠小息時見到別班的非裔女同學，突然在他面前扮猴子，卓楠說了一句：「你做乜扮猴子？」之後被老師警告涉種族歧視。

林子博跟卓楠討論，明白兒子並非種族歧視同學，認為他升讀中學開始長大，說話前要顧及別人感受，有時可能真心欣賞讚美別人牙齒白，但面對不同種族同學，有可能變成種族歧視。他說：「不論什麼地方、什麼種族、什麼階層、什麼性別，即使講者無心、聽者有意都好。其實人與人之間係好需要多啲用同理心，去顧及別人嘅感受！人類每日都要不斷學習、不斷進步，包括『同理心』。」

趙頌茹演怨魂化妝逾兩小時

另一方面，趙頌茹在《金宵2》單元「仿客」飾演單親媽媽羅伊麗經歷悲慘，被陳國峰演的何懿星利用，她從小內心積壓，並衍生出怨魂Mimi，出手懲戒壞人，結果影響到兒子的價值觀被扭曲，最後伊麗選擇與Mimi同歸於盡。「仿客」結局悲慘，令不少觀眾意外。趙頌茹分飾Mimi，化妝時間約兩個多小時。

娛樂組