【開箱】《死亡立方》 密室逃脫遊戲見世代衝突

加拿大片《心慌方》改編

清水康彥執導的《死亡立方》，改編自1997年加拿大科幻片《心慌方》（Cube），由雲新素拿他利（Vincenzo Natali）執導，是只有7名演員及一個場景的低成本製作，但憑新穎題材贏得關注，其後更推出續集《心慌方2》及《心慌方零》，不過導演雲新素拿他利均沒參與製作，《死亡立方》是他唯一授權翻拍的作品，還參與創作，提供原著沒有使用的概念。

《死亡立方》中的立方體迷宮設計獨特，每個立方體狀的房間大小與佈置相同，立方體6邊的中間位置均有一道門，可以通往另一個一模一樣的立方體。部分立方體設置致命陷阱，除非能破解密碼，否則死路一條。密碼刻在每道門內，各有3組不同的3位數字，如果3組數字出現質數，即代表該房間有致命陷阱。這3組數字還分別代表立方體的「坐標」，找到正確「坐標」就能找到出口。立方體所設置的陷阱十分恐怖，如雷射激光、帶有利刀的電風扇等，立方體還會隨着被困者的心情而變換燈光顏色。

6名主角 不同背景個性

《死亡立方》只有6名主角，但各有不同個性與背景。頭腦清醒、冷靜的工程師後藤裕一（菅田將暉飾），積極尋找逃離立方體的線索，可是他背負沉重過去。任職文員的甲裴麻子（杏飾）為人親切有禮，但背景神秘，甚少表達個人想法。越智真司（岡田將生飾）性格外向，卻難以控制情緒，來自低下階層的他，一直遭權勢壓迫。中學生宇野千陽（田代輝飾）內向、不愛說話及與人接觸，因遭受家暴而非常討厭成年人，不過他心思細密，最先發現逃離迷宮的方法，帶出社會不應該忽視年輕人，應相信他們的信息。任職維修技工的井手寬（齋藤工飾）有責任感及領導才能，為了返回家人身邊而拼命找出口。大企業高層安東和正（吉田鋼太郎飾）為了名利而不擇手段，自覺高高在上，認為所有年輕人與小孩都只愛責怪社會，不懂上進。

杏的角色暗藏「彩蛋」

戲中6人為了尋找出路，精神及肉體被逼至極限，人性醜陋漸漸浮現，也被迫面對一直不願面對的自身問題，還透過角色帶出不同世代存在的代溝與矛盾。越智不小心連累安東被陷阱所傷，即被安東責罵，最終越智忍受不了安東倚老賣老的行徑而殺掉對方，還故意引誘後藤等人跌落陷阱。後藤在迷宮中被迫面對自己的黑暗過去，他與胞弟自小遭家暴，親眼看着弟弟承受不了而自殺，後藤一直自責當時沒向他伸出援手。

甲裴的神秘背景亦暗藏「彩蛋」，到尾聲才揭曉，帶來驚喜。最後她對宇野說：「逃出後可能與之前沒有分別，還要逃去出嗎？」諷刺社會問題不是一朝一夕能夠解決。

上映日期：4月21日