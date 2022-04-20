《雷神奇俠4》預告首曝光 妮坦莉寶雯變身「女雷神」

《雷神奇俠4：愛與雷霆》由上集的《雷神奇俠3：諸神黃昏》泰卡韋迪迪（Taika Waititi）執導，劇情則承接《復仇者聯盟4：終局之戰》，「雷神」把「阿斯嘉」帝位傳給「女武神」後就漂泊四方，與「星爵」等銀河守護隊離開了地球，所以「毁滅者達拉斯」戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）、「螳螂女」寶姬曼迪夫（Pom Klementieff）、聲演「樹人格魯特」的雲迪素（Vin Diesel）及聲演「火箭浣熊」的畢利谷巴（Bradley Cooper），都會在預告片中亮相。

奸角未出現

長約分半鐘的《雷神奇俠4：愛與雷霆》預告，以搖滾樂隊Guns'N Roses的名曲《Sweet Child 'O Mine》為背景音樂，「雷神」旁白稱以前雙手用來打仗，現在只是謙卑的工具只求和平，更把新武器戰斧放一旁，看着夕陽說：「現在我需要知道自己到底是誰。」其後他積極操肌，拿着兩條大鐵鏈當戰繩訓練，換上了新裝後告別銀河守護隊，稱要找自己的路途，並稱超級英雄的日子已成為過去。之後見他登上了疑似海盜船，並與一名藍髮女子親吻。

預告片段亦有一幕看到「女武神」接掌「阿斯嘉」後，西裝筆挺的她似行政總裁般出席會議，卻顯得有點無奈。客串演「宙斯」的金像影帝羅素高爾（Russell Crowe），預告片段中亦驚鴻一瞥，有個側面和背面鏡頭。新加盟Marvel電影宇宙飾演「屠神者格爾」的《蝙蝠俠：黑夜之神》基斯頓比爾（Christian Bale）則未見蹤影。今集講他企圖消滅眾神，角色吃重，估計會成為下一條預告片的重點。

被導演打動再參演

妮坦莉寶雯扮演的珍，在首兩集是雷神的女友，後來分手；有報道稱妮坦莉不滿《雷神奇俠2：黑暗世界》的成績及換了艾倫泰萊（Alan Taylor）執導，所以沒參演第3集。不過最後被導演泰卡韋迪迪打動，才再次演出。她在《雷神奇俠4》預告片段的尾聲現身，高舉雷神錘。據外媒報道，根據原著漫畫，珍繼承雷神的神力後，每次用雷神錘，她的乳癌病情會愈趨嚴重，未知電影版會否改動。

另一方面，《雷神奇俠4》不乏搞笑位，雷神的新造型似搖滾band友外，當他到處流浪時，字幕又打出「不是每個神都有計劃的」。有一幕「星爵」基斯柏特似在凝視「螳螂女」寶姬曼迪夫並說：「望着你愛的人雙眼。」雷神即在鏡頭前情深款款出現，十分爆笑。