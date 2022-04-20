前輩觀眾認同更實在 陳山聰谷底反彈 看淡獎項得失

45歲的陳山聰說：「沒有以前的經歷，就沒有現在的陳山聰，如果改變了經歷，可能就不會有《金宵大廈》及《金宵2》。」他認為甜酸苦辣都應該要接受，「當然有些人一生都一帆風順，亦有人生活得不太好，有些人像我一樣高高低低、甜酸苦辣都嘗過，每個人的人生都有自己的命數，經歷令我成長」。

花無百日紅 不介意變甘草

山聰慶幸這些經歷成就今日的他，幸運遇到《金宵大廈》及《同盟》等那麼好的角色，令觀眾對他有一種肯定。視演藝事業為終身職業的山聰，希望未來會有更多更好的角色，呈現在觀眾眼前，就算客串或將來做甘草亦不介意，「花無百日紅，終有一日會由高處跌下來，跌下時要接受。現在看得很開，以前執著，因為後生不夠成熟，又沒有人生經歷，什麼都想要、想得到。年輕的我時常發夢想攞獎，但現在獎項對我來說不是最重要，最大滿足感是得到觀眾認同，所以我很珍惜每個演出機會。」

山聰透露之前有前輩說很喜歡看他演出的《金宵大廈》，「對方要跟我合照，獲前輩讚賞，比任何一個獎來得實在，證明我由低位客串開始，一路以來的努力沒有白費。當然多謝每個監製對我的信任，尤其是《金宵大廈》的葉鎮輝，堅持和爭取我做男一，我才有機會演出」。

模仿劉德華 被睇中入行

早前山聰接受節目《星光路上》訪問，自爆是劉德華（華仔）粉絲，在學期間經常流連港台博見偶像一面，由於出現次數頻繁，連華仔也對他有印象。機緣巧合下，山聰面試《歡樂今宵》一個四大天王模仿大賽並順利入圍，他說：「當時華仔見到我都打咗個突，還有機會跟他同台合唱《長夜多浪漫》。」

之後山聰接獲不少邀請加入演藝圈的電話，不過遭母親以他年紀尚輕為由拒絕，他說：「當時我中五未畢業，之後攤了一段時間，華仔助手話華仔搵我，當時以為華仔搵我做助手，開心到不得了。結果係帶我見經理人，對方說華仔想簽我，我直情呆了，返去即刻同阿爸阿媽講，劉德華要簽我。」

金融風暴致歌手夢碎

談到當歌手往事，山聰直認那段時期最沮喪，原本有公司悉心照顧，又有很多粉絲，但因一場金融風暴，無得出碟兼失業，前路茫茫，之後簽約無綫一心想拍劇，但苦無機會。他說：「公司只安排我做旅遊節目主持，成日想拍劇，當時真的很沮喪，不停問自己『為何沒有人搵我拍劇？』一等便5年，開始有人找我客串，最記得第一齣客串劇集是林志華監製的《情牽百子櫃》，飾演一個姑爺仔。 直至添哥（李添勝）找我演二世祖，又給我很多演出機會。今日我能夠由反派演回正派，身為一個演員是開心的。」

談到演藝路走來不易，山聰說：「相信每一個演員一步步走來都不易，現在每個成功或仍在拼搏中的演員，大家都知道演員生涯，走每一步都有血有汗，要敬業樂業先做到。」近幾年曾出現樽頸位，自覺有不足的地方，幸好監製賦予一些角色，衝擊山聰回復初心，激發他的小宇宙，兒子Jaco和太太亦是工作動力的泉源。

不緊張收視 口碑最重要

說到《金宵大廈》被觀眾及網民推舉為2019年「TVB年度神劇」，口碑和收視俱佳，收視最高31.1點。相隔3年，「金宵迷」期待已久的《金宵大廈2》近日播映，山聰不擔心觀眾將兩集比較，因為根本無得比，《金宵2》和首部《金宵》雖然有少許牽連，但無論故事，他與李施嬅的角色都是全新，山聰不再是金宵大廈看更蕭偉明，是咖啡師Maurice，亦是1960年代的精神病人，所以大家當一齣新劇，平常心看便可。對於收視，他抱平常心，因為觀眾現在看電視方式跟以前不同，有很多途徑翻看，不需要在播映時段坐定定收看，「今時今日收視不是最重要，觀眾喜歡，有口碑才最重要」。

山聰表示在《金宵2》要處理大量情緒，精神病人有一種演繹方式，在現實世界，又有多個陳山聰，究竟有多少個陳山聰和李施嬅，就要觀眾去發掘和理解，比較複雜和燒腦。他說：「我在拍攝時都混淆，幸好今次由監製葉鎮輝一個人負責拍攝我和施嬅的感情戲，他會解釋每個角色、層面去到哪裏等，雖然複雜，但非常清晰。唯一難度是我和施嬅有幾場不是面對面，要憑空想像的對手戲。今次拍得很舒服，有充足時間休息，但在現場要很專注，精神壓力很大。」

化妝：Chloe Yu

髮型：Seiko Sin@Hair Culture HK

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com